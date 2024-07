Après 20 ans, Sony se retire de ce marché et arrête la production de la dernière usine

Sony annonce son retrait progressif d'un marché devenu non rentable au fil des années. En conséquence, la production des produits va bientôt cesser dans la seule usine en charge.

L'entreprise Sony est là depuis suffisamment longtemps pour que chacun se souvienne d'un produit particulier. Peut-être que vous avez découvert la marque avec l'un des premiers lecteurs CD portables, la console de jeux vidéo PlayStation 1 ou encore les smartphones Xperia. Autant de secteurs dans lesquels le fabricant est toujours présent : le Xperia 1 VI s'est lancé récemment et on attend toujours une PS5 Pro par exemple. Il existe cependant une branche que la firme s'apprête à abandonner après plus de 20 ans de production.

Vous l'ignoriez peut-être, mais Sony propose des Blu-ray vierges pour enregistrer depuis 2003. Si le support permet de stocker bien plus de données qu'un CD (jusqu'à 128 Go pour les modèles 4 couches), il est peu à peu tombé en désuétude face à l'essor des clés USB et autre disques durs externes de grande capacité. Le géant japonais a finalement décidé d'arrêter la production des BD-RE (25 Go), BD-RE DL (50 Go), BD-RE XL (100 Go) et BD-R XL (128 Go).

Sony se retire de ce secteur après plus de 20 ans de production

“La croissance du marché du stockage n'a pas atteint les attentes et la performance globale de l'activité des supports de stockage continue d'être dans le rouge. Nous devons revoir notre structure commerciale pour améliorer la rentabilité“, résume un porte-parole de Sony. Les particuliers pourront continuer à acheter des Blu-ray vierges jusqu'à épuisement des stocks. La vente B2B (aux professionnels) ne cesse pas pour le moment, tant qu'elle reste profitable.

Lire aussi – Une nouvelle PSP capable de faire tourner des jeux PS4 : enfin une vraie console portable PlayStation ?

“Nous visons à atteindre la rentabilité en continuant à exploiter notre entreprise à une échelle appropriée pour s'adapter à l'environnement du marché grâce à trois mesures“, précise la marque. En plus de mettre fin à la production des Blu-ray enregistrables, Sony va aussi réduire le nombre d'employés du secteur des supports à bande et modifier la structure de l'entreprise à partir d'avril 2025, sans préciser ce qu'elle entend par là exactement. Dans la seule usine japonaise produisant les Blu-ray d'enregistrement, à Miyagi, la société espère le départ volontaire à la retraite anticipée de 250 employés sur les 670 qui y travaillent.

Source : AV Watch