Cette combine pour voler votre colis Amazon peut coûter cher, mais il y a un moyen d’être remboursé

Un client d'Amazon a eu la désagréable surprise d'être victime d'une astuce très simple permettant de voler un colis Amazon. Si vous êtes vous aussi tombé dans le panneau, voici comment vous en sortir.

En règle générale, les arnaques mettant en scène Amazon sont simples à repérer. Vous recevez un mail pour soi-disant renouveler votre abonnement Prime Video, ou un courrier proposant de tester des produits de la plateforme moyennant finances, bref : quelque chose de suspect dès le départ. L'escroquerie dont il est question ici est bien plus vicieuse. L'internaute que nous appellerons S d'après son pseudo sur X (Twitter) raconte sa mésaventure qui commence par la commande d'un iPhone 15 sur le site d'Amazon Italie.

Arrive le jour de la livraison, le 25 juin 2024, soit la date planifiée en amont. S n'est pas chez lui, mais au bureau. Le livreur l'appelle et, comme c'est l'usage, lui demande le code à 6 chiffres utilisé pour sécuriser la livraison. Il lui donne, mais l'homme au bout du fil lui répond que ça ne fonctionne pas, alors il recommence une deuxième fois, toujours sans succès. L'employé prévient alors qu'à la 3e tentative infructueuse, la livraison ne sera plus possible. S lui fait comprendre qu'il est en train de prendre du retard sur son travail. Le livreur lui dit qu'il repassera plus tard dans la journée. Il n'est jamais revenu.

Il se fait voler son colis Amazon à cause d'une astuce toute bête

Vous l'avez compris : S s'est fait voler son iPhone par le livreur qui a entré le code à usage unique. La page d'Amazon concernant l'OTP (le code à usage unique) est pourtant très claire : “Si vous êtes dans l'incapacité de réceptionner votre colis, veuillez communiquer le mot de passe à la personne de votre choix, qui se chargera de recevoir le colis pour vous. Ne communiquez pas ce mot de passe à usage unique au livreur par téléphone ni par interphone“.

Lire aussi – Amazon : victime d’une énorme arnaque aux remboursements, le géant porte plainte

Le client a certes fait une erreur, mais il est tout de même victime d'un vol et cherche à se faire rembourser. S contacte alors Amazon Italie qui lui répond qu'il n'aura rien : “J'ai le regret de vous informer que […] le mot de passe à usage unique ayant été enregistré par le transporteur, nous ne sommes pas en mesure de procéder au remboursement de votre commande“. Même son de cloche chez Amazon France qui se contente de renvoyer la balle à sa filiale italienne. La solution viendra d'un autre internaute.

Comment se faire rembourser en cas de vol de colis Amazon après utilisation du mot de passe à usage unique ?

Parmi les réactions au récit de S, plusieurs personnes témoignent de mésaventures similaires. L'absence de remboursement de la commande volée étant une constante qui revient souvent. Mais il y en a un qui a finalement obtenu gain de cause rapidement après plusieurs mois d'échanges infructueux avec Amazon. Il est passé par un autre service méconnu du grand public, celui du Règlement en ligne des litiges de la Commission européenne.

“J'ai lutté pendant 3 mois sans succès avant de découvrir qu'on pouvait faire des réclamations directement auprès de la commission Européenne en mettant en copie un service précis d'Amazon. J'ai ouvert un RLL [Request for Legal Liability, ndlr] avec l'adresse [email protected] sur le site et j'ai été remboursé en 3 jours“, raconte B. Iliès Graffion. Une solution qui semble fonctionner puisqu'une autre personne indique avoir effectué la même démarche avant de recevoir un remboursement 48h après.

Rappelez-vous qu'il ne faut jamais communiquer un code à usage unique Amazon autrement qu'en personne. Et peu importe ce que vous dit le livreur pour tenter de vous le soutirer. Si vous n'avez pas confié les 6 chiffres à une personne chargée de réceptionner le colis à votre place, demandez simplement à être livré plus tard. Comme ça, pas de mauvaise surprise.