Regardez ce que le nouveau robot Atlas peut faire en toute autonomie, 6 mois seulement après sa création

Boston Dynamics dévoile les progrès de son récent robot électrique Atlas, lancé en avril 2024. Il est déjà capable de travailler en toute autonomie pour effectuer des tâches d'usine. Regardez-le faire en vidéo.

Si vous vous intéressez un tant soit peu à la robotique, le nom d'Atlas ne vous est sûrement pas inconnu. Construit par Boston Dynamics, c'est généralement lui que l'on a en tête lorsque l'on pense à une machine humanoïde autonome dont on a déjà entendu parler. En 2018, il était déjà capable de courir et sauter avec une agilité déconcertante. Fonctionnant grâce à un système hydraulique, Atlas est finalement abandonné en avril dernier au profit d'un nouveau modèle électrique. Son nom ne change pas.

Dès la première vidéo de démonstration, Atlas (le 2e) dévoile sa particularité. Il se relève d'une position allongée en profitant de son bassin indépendant du reste de son corps. Il peut en effet tourner ce dernier à 360° sans bouger son buste, ce qui lui donne forcément une très grande souplesse. Quatre mois après, Boston Dynamics publie une autre démonstration de quelques minutes. La première chose à noter, c'est la mention “Fully Autonomous” (entièrement autonome) au bas de l'image. Atlas agit donc seul.

Découvrez les progrès du robot autonome Atlas en vidéo

On peut voir le robot prendre des éléments en plastique (des couvercles de moteur automobile d'après ce qui est écrit) depuis un genre d'armoire puis les ranger dans une autre. Sa démarche spécifique est encore plus évidente ici. Atlas semble vouloir faire le moins de mouvements possible lors de ses allers-retours. Un peu comme si vous marchiez à reculons pour gagner du temps.

Pendant la manœuvre, il est confronté à un petit souci qui démontre sa capacité d'adaptation et d'auto-correction. Le robot ne place pas correctement une pièce à sa destination. Il la ressort alors et la remet comme il faut quelques secondes après. D'autres robots sont capables de faire les mêmes choses depuis longtemps, mais n'oublions pas qu'Atlas a 6 mois seulement. Le but est de le faire travailler dans les usines de Hyundai, le fabricant de voitures sud-coréen. Toyota est également intéressé, Boston Dynamics collabore déjà avec l’institut de recherche de l'entreprise.