Les ventes de robots humanoïdes vont exploser, surtout de ce type selon un rapport

Une firme spécialisée prévoit l'explosion des ventes de robots humanoïdes d'ici quelques années. Une catégorie précise en profitera plus que les autres et ce n'est pas celle que l'on croit.

Et si bientôt, à côté du rayon bricolage des supermarchés, on trouvait un alignement de robots humanoïdes que l'on pourrait acheter comme le reste ? Nous n'en sommes pas encore là, pourtant c'est une réalité qui ne relève plus de la science-fiction comme il y a quelques années. Logique quand on voit l'essor de l'intelligence artificielle, à même de rendre les machines totalement autonomes. Donner forme humaine à l'IA serait même le moyen de franchir un palier dans son évolution selon Huawei.

En attendant, le secteur se développe et les résultats sont là. Le robot Atlas de Boston Dynamics est capable d'effectuer des tâches simples en usine 6 mois à peine après sa création par exemple. Ce ne sont pour le moment que des démonstrations, mais mieux vaut s'y habituer : il va y avoir de plus en plus de ces machines sur 2 jambes, et bien plus vite qu'on ne le pense. C'est en tout cas la prévision de Technavio, cabinet d'analyse de marchés.

Il y aura beaucoup plus de robots humanoïdes dans les prochaines années

Selon son dernier rapport, la valeur du secteur des robots humanoïdes va grimper de 59,18 milliards de dollars entre 2024 et 2029. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) est estimé à 70,4 %. Il s'agit du taux moyen de croissance des revenus, des ventes ou des investissements au fil du temps. Autant dire que c'est pour demain. Et si l'étude dit bien que l'industrie, surtout automobile, va remplacer de plus en plus d'humains par des robots, ce ne sont pas ces derniers qui connaîtraient la plus forte croissance.

Lire aussi – Ce politicien est formel, il vaut mieux donner les travaux ingrats à des robots qu’à des salariés sous-payés

Pour Technovio, cet honneur revient aux robots d'assistance personnelle et de soins. On parle aussi bien de ceux capables de vous aider dans les tâches de la vie quotidienne que ceux développés dans un but thérapeutique. Pour rappel, le film Blade Runner où les cyborgs côtoient les humains se déroule en 2019. Il avait presque vu juste.