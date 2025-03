Ce robot utilise l’IA Gemini de Google et ce qu’il peut faire est impressionnant, découvrez-le en vidéo

DeepMind de Google dévoile un modèle d'IA baptisé Gemini Robotics. Intégrée à un robot humanoïde, elle lui permet de faire plusieurs choses déjà bluffantes, comme vous pouvez le constater en vidéo.

L'ère des robots humanoïdes autonomes est proche. Qu'ils servent à fabriquer des voitures ou leurs propres congénères, ils sont de plus en plus performants. Les avancées en matière d'intelligence artificielle ne sont pas étrangères à cette évolution, et Google ne veut pas rater le virage. Sa filiale DeepMind annonce ainsi la création d'une IA spécialisée basée sur son modèle de langage : Gemini Robotics.

Pour la firme de Mountain View, un robot humanoïde n'a d'intérêt que s'il est capable d'assurer sur 3 points. D'abord il doit réagir en temps réel à ce que vous dites ou ce que vous faites. Ensuite il doit faire preuve de dextérité pour accomplir des gestes précis. Enfin, le robot doit pouvoir comprendre son environnement général, quel que soit celui dans lequel il est plongé. Fort de ces principes, DeepMind s'est associé à Apptronik pour développer un robot aux capacités bluffantes.

L'IA de Google s'invite dans un robot humanoïde capable de bien des choses, regardez-le faire

Après avoir disposé de la nourriture et un récipient sur une table, quelqu'un demande au robot de mettre un aliment précis dedans. Il l'identifie parfaitement, mais surtout il ajuste son mouvement en même temps que la personne déplace volontairement le récipient plusieurs fois. Côté dextérité, la machine n'est pas en reste : elle peut fermer une trousse, un sachet à glissière ou encore plier une feuille de papier pour en faire un origami.

Ce qui impressionne, c'est qu'aucun des gestes effectués par le robot ne sont prédéterminés. Il les accomplit en temps réel après analyse de la requête et de son environnement, ce qui rend son utilisation très naturelle. Vous pouvez par exemple lui demander de jouer au morpion avec vous ou de préparer votre panier-repas en lui disant quoi mettre dedans. Un vrai assistant mécanique.

Google a déjà confié son modèle d'IA Gemini Robotics à des entreprises spécialisées comme Boston Dynamics (derrière le robot Atlas), Agility Robots ou Agile Robots. On a hâte de voir les résultats.