Nouvelle baisse de prix sur le smartphone culte Samsung Galaxy S21 FE 5G chez la Fnac

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à moins de 670€ en ce moment chez la Fnac. Une nouvelle baisse de prix bienvenue pour ce smartphone haut de gamme.

Profiter de l'offre chez la Fnac

Vous êtes intéressé par le Samsung Galaxy S21 FE 5G depuis sa sortie, mais vous n'avez pas le budget ? Bonne nouvelle : la Fnac vous propose une réduction exceptionnelle de -160€ sur le smartphone.

Vous pouvez ainsi profiter du Samsung Galaxy S21 FE 5G pour seulement 669€ au lieu de 829€. En prime, la Fnac vous propose également :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium.

Votre carte Fnac à 7,99€ l'année.

-50% sur des écouteurs Galaxy Buds achetés avec le smartphone (pour profiter de l'offre, il faut ajouter les écouteurs à votre panier).

La fiche technique exceptionnelle du Galaxy S21 FE 5G

Sorti au début de cette année, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est très récent. En seulement quelques mois, il a cependant su faire sa place sur le marché des smartphones et nombreux sont ceux qui l'ont plébiscité. Un succès compréhensible alors que sa fiche technique propose de nombreuses prestations haut de gamme.

Avec le Samsung Galaxy S21 FE 5G, vous profitez ainsi des services suivants :

Un écran Infinity Full HD+ de 6,4″

Une fréquence d'affichage de 120Hz

8Go de RAM

256Go de stockage SSD

Un capteur principal de 12Mpx

Un ultra grand angle de 12Mpx

Un capteur avec SpaceZoom x30 de 8Mpx

Une caméra frontale de 32Mpx

Un processeur Snapdragon 888

Une batterie de 4500 mAh

La charge rapide 25W

La certification IP68

Difficile de dire non à autant de prestations. Le Galaxy S21 FE 5G vous propose en effet un écran de qualité avec un processeur efficace pour des sessions de jeux en toute immersion. Son module photo principal est convaincant et offre des photos claires, nettes et précises.