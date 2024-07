Nouvelle baisse de prix sur la console Nintendo Switch pour le dernier jour de l’Escapade d’Eté AliExpress

À l'occasion du dernier jour de l'Escapade d'Été, AliExpress propose une offre exceptionnelle : la Nintendo Switch à moins de 250€ grâce à une nouvelle remise combinée à un code promo. Une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de jeux vidéo.

Profiter de l'offre chez AliExpress

L'Escapade d'Été d'AliExpress est une période de promotions intenses, avec des réductions allant jusqu'à 60% sur une large gamme de produits. Pour couronner le tout, des codes promotionnels sont disponibles, permettant de réaliser des économies supplémentaires :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

Et parmi les offres les plus remarquables de cette période, la nouvelle baisse de prix sur la console Nintendo Switch se distingue. Pendant ce dernier jour de promotion, elle est en effet disponible pour seulement 232,17€ grâce notamment au code PHONAND30. Habituellement à 391,30€, cette offre est une véritable aubaine !

La Nintendo Switch : une console de référence

La Nintendo Switch est une console qui a révolutionné le marché depuis sa sortie en 2017. Avec sa capacité à passer facilement d'une utilisation nomade à une expérience de jeu sur grand écran, elle offre une polyvalence inégalée. De plus, son design innovant, avec ses Joy-Con détachables, permet de jouer seul ou à plusieurs, à tout moment et en tout lieu.

En termes de spécifications techniques, la Nintendo Switch dispose d'un écran tactile de 6,2 pouces, offrant une résolution de 1280×720 pixels en mode portable. Sa capacité de stockage de 32 Go peut être étendue grâce à une carte microSD, permettant de télécharger et de stocker une multitude de jeux. L'autonomie de la batterie varie entre 4,5 et 9 heures selon l'utilisation, ce qui est suffisant pour des sessions de jeu prolongées en déplacement.

Les joueurs apprécieront également le large catalogue de jeux disponibles sur cette console. Des titres exclusifs comme “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” et “Super Mario Odyssey” aux jeux multiplateformes populaires, la Nintendo Switch offre une expérience de jeu riche et diversifiée. Son interface utilisateur intuitive et ses fonctionnalités en ligne, comme le Nintendo eShop et le service de jeu en ligne, enrichissent encore davantage l'expérience.

Découvrir la Nintendo Switch chez AliExpress

Ne manquez pas cette chance de découvrir ou redécouvrir une console qui a marqué l'industrie du jeu vidéo !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.