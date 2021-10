Nouvelle arnaque au SMS, Apple s’intéresse au marché des consoles, c’est le récap’ de la semaine

Des pirates tentent de vider votre compte bancaire via une arnaque au SMS Chronopost, un nouveau widget sur Google Maps permettra aux utilisateurs de rechercher plus rapidement une destination, Apple pourrait bientôt proposer une console qui rivalisera directement avec la Nintendo Switch, c’est le récap’ de la semaine.

Un tout nouveau widget ultra pratique sur Google Maps, l’application Google Home qui permettra bientôt de contrôler sa télévision avec son smartphone et une future console hybride d’Apple, voici là des nouvelles réjouissantes qui méritaient d’être partagées avec nos lecteurs. Phonandroid est aussi là pour vous mettre en garde et cette semaine n’a pas échappé à l’apparition d’une nouvelle arnaque, cette fois-ci via avec un faux SMS Chronopost. On fait le point dans le récap’ de la semaine, et on vous dévoile pourquoi la Nintendo Switch OLED est une excellente console.

UN MAGASIN JAPONAIS S’ATTAQUE AUX SCALPERS DE PS5

Victime de son succès et des difficultés de production rencontrées par Sony, la PS5 est toujours en rupture de stock. La pénurie est également due aux spéculateurs qui se procurent de grandes quantités de PS5 pour ensuite les revendre sur des sites de ventes d’occasion à des prix faramineux. Le magasin japonais Nojima Denki a peut-être trouvé une solution pour refroidir les scalpers. En effet, ce dernier a décidé d’écrire le nom de chaque acheteur sur la boîte de la console. Selon le Youtubeur Monster Hunter qui a partagé cette information sur Twitter, c’est une solution qui pourrait s’avérer efficace, les revendeurs souhaitant probablement rester anonymes.

Lire : PS5 : ce magasin a trouvé une méthode imparable pour éviter la spéculation

UNE NOUVELLE ARNAQUE AU SMS CHRONOPOST

L’un de nos lecteurs nous a fait part d’un SMS reçu durant la semaine sur lequel on pouvait lire « La livraison d’un colis a été suspendue à cause de frais supplémentaires ». Il s’agit évidemment d’une tentative de phishing et les pirates se font ici passer pour Chronopost. Vous recevez un lien vers une page Web parfaitement imitée : le logo du service de livraison repris à l’identique, la couleur bleue associée à Chronopost, une FAQ et un espace presse, les pirates n’ont rien laissé au hasard. L'objectif est évidemment de récupérer les coordonnées bancaires de la victime et de vider son compte en banque.

Lire : Arnaque au SMS Chronopost : n’ouvrez surtout pas ce message, il peut ruiner votre compte en banque

UTILISEZ VOTRE SMARTPHONE POUR CONTRÔLER VOTRE TÉLÉVISION

D’après les informations de 9To5Google, Google aurait commencé à déployer sa nouvelle télécommande dans Google Home. L’arrivée de cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de se passer d'une application tierce dédiée à leur télévision. La télécommande Android TV et Google TV de l'application Google Home sera pour la première fois compatible avec iOS, ce qui donnera aux propriétaires d'iPhone et d’iPad la possibilité de contrôler des appareils qui tournent sous Android. Google n'a encore fait aucune annonce officielle et il est difficile de savoir quand la firme américaine déploiera cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Lire : Android TV : contrôler sa télévision avec son smartphone va devenir encore plus facile

APPLE POURRAIT LANCER SA NOUVELLE CONSOLE HYBRIDE

Un rapport d’iDrop News a révélé qu’après avoir mis en pause son projet de console à cause du COVID-19, le projet serait à nouveau sur la table et une « console de jeu hybride haut de gamme » du géant américain pourrait bientôt voir le jour. Selon les informations d’iDrop News, l’appareil rivaliserait directement avec la Nintendo Switch et serait aussi puissante qu’un iPhone 12, propulsée par l’Apple A14 Bionic. On apprend également que la console devrait être compatible avec le futur casque de réalité mixte (AR/VR) d’Apple. Si on en croit les rumeurs, cet appareil Apple pourrait arriver d’ici quelques mois à un prix compris entre 449 et 549 dollars.

Lire : Apple va s’attaquer à la Nintendo Swich avec une console aussi puissante qu’un iPhone !

GOOGLE MAPS SE PERFECTIONNE AVEC CE NOUVEAU WIDGET

Un nouveau widget ultra pratique est actuellement en cours de déploiement et il permettra aux utilisateurs de smartphones Android 11 ou tournant avec la bêta d’Android 12 de trouver une destination directement depuis leur écran d’accueil. Nos confrères de XDA Developpers ont partagé des captures d’écran de ce nouveau widget et des 8 raccourcis de navigation qui l’accompagnent, destinés à faciliter l'utilisation. Maintenez votre application Google Maps à jour pour ne pas passer à côté de cette nouvelle fonctionnalité.

Lire : Google Maps : ce nouveau widget permet de rechercher une destination via l’écran d’accueil

NOS TESTS DE LA SEMAINE

Cette semaine, nous avons regardé d’un peu plus près la Nintendo Switch OLED et nous avons été globalement séduits. La qualité de son écran OLED, la capacité de stockage interne, l’autonomie en hausse et la compatibilité avec tous les accessoires de la Switch sont de très bons points pour cette console hybride. On aime beaucoup le nouveau pied très pratique qui l’accompagne et l’immersion audio de qualité grâce aux deux nouveaux haut-parleurs. Malheureusement les joy-cons sont toujours présents et la qualité du son est très moyenne au-delà des 50%. La Switch OLED est une excellente console, notamment dans ses deux modes nomades. Elle est un peu moins intéressante pour des joueurs sédentaires qui connecteraient leur console à leur télé.

Lire : Test Nintendo Switch OLED : la nouvelle reine des consoles portables

Nous avons testé pour vous la nouvelle Radeon RX 6600, une carte graphique AMD taillée parfaitement pour le jeu en Full HD. Ses réglages graphiques et son architecture RDNA2 offrent l’une des meilleures efficacités énergétiques du marché. En revanche, la Radeon RXX 6600 offre des performances très moyennes en ray-tracing. La plus grosse ombre au tableau se situe au niveau de son prix et de sa disponibilité : si elle est théoriquement conseillée à un prix public de 339 euros, elle est malheureusement vendue bien plus chère en boutique.

Lire : Test AMD Radeon RX 6600 : la carte graphique idéale pour jouer en Full HD ?