Google Maps : ce nouveau widget permet de rechercher une destination via l’écran d’accueil

Google Maps s'offre un tout nouveau widget sur Android. Actuellement en cours de déploiement, ce nouveau widget ultra pratique est doté d'une barre de recherche pour trouver rapidement une destination et d'une série de raccourcis vers des lieux à proximité.

Google Maps a droit à un nouveau widget sur Android, rapportent nos confrères de XDA Developers. Le média avait déjà repéré ce nouveau widget, alors qu'il était encore en cours de développement, dans le code de l'APK de la beta 11.0.1 de l'app Google Maps.

D'après une poignée de témoignages obtenus par XDA, il semble que Google ait finalement lancé le déploiement de ce nouveau widget sur les smartphones tournant sous Android 11 ou une version beta d'Android 12. Il s'agit visiblement d'un déploiement côté serveurs. De facto, il n'y a rien que vous puissiez faire pour forcer son apparition sur votre smartphone.

Quelles nouveautés pour le widget de Google Maps sur Android ?

Comme le montrent les captures d'écran partagées par XDA, ce nouveau widget est composé d'une barre de recherche. Sans quitter l'écran d'accueil de votre smartphone, il est possible de lancer la recherche d'un lieu par le biais de l'application Google Maps. Ce raccourci permet aux utilisateurs de chercher une destination en quelques clics.

On remarquera la présence de 8 raccourcis de navigation destinés à faciliter l'utilisation. Sur les captures, on aperçoit un raccourci vers le domicile, le lieu de travail, une station-service à proximité, un restaurant, un bar, un hôtel ou encore un supermarché. On remarquera que Google adapte le nombre de raccourcis de navigation affichés en fonction de la taille du widget. Sur Android 12, le widget s'adapte aussi aux couleurs du fond d'écran. C'est l'une des nouveautés de Material You.

Pour obtenir ce widget dès que possible, on vous conseille de garder votre application Google Maps à jour. Le déploiement de la nouveauté ne devrait plus tarder. Pour installer la dernière beta, n'hésitez pas à installer l'APK de Google Maps en vous rendant par exemple sur le site d'APK Mirror. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android.

