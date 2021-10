Arnaque au SMS Chronopost : n’ouvrez surtout pas ce message, il peut ruiner votre compte en banque

Les arnaques au colis et aux frais de douane continuent à se multiplier. Dernier « exploit » en date de la part des pirates : se faire passer pour Chronopost et demander à la victime d’entrer toutes ses coordonnées afin de vider son compte en banque.

Les tentatives de phishing par SMS ne sont pas un phénomène nouveau. Si les arnaques au colis sont légion ces derniers temps, les escrocs se font habituellement passer pour des transporteurs comme DHL, UPS ou GLS. Mais l'un de nos lecteurs nous a fait parvenir un message reçu par SMS et qui concerne cette fois Chronopost.

Le message reçu par l'un de nos lecteurs indique que “la livraison d'un colis a été suspendue à cause de frais supplémentaires”. Il lui faut alors préciser son nom, son numéro de téléphone et son adresse postale. Une fois l'opération validée, il doit ensuite entrer ses coordonnées bancaires, afin de payer des frais de livraison de 2,99 €. Une très petite somme, sauf que…

Une arnaque au SMS Chronopost bien ficelée

Sauf que rien de tout ceci n'est vrai et il s'agit d'une tentative de phishing. L'objectif est de récupérer les coordonnées bancaires de la victime, afin de vider son compte en banque. Néanmoins, quand on ouvre le lien envoyé par le pirate, on se retrouve face à une page qui ressemble énormément aux codes utilisés par le transporteur pour sa page web. Il y a de quoi se laisser avoir quand on est un peu pressé par le temps. Des aplats de couleurs bleus, le logo de Chronopost repris à l'identique, des menus permettant d'accéder à différentes sections comme une FAQ, un espace presse…

Et bien évidemment un nom de domaine suffisamment trompeur (avec les termes “chrono” “reception” “frais suplementaire”) pour que la victime qui ne prête pas attention au site sur lequel elle se trouve se laisse berner.

En outre, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Web n'est bloquée par aucun des navigateurs que nous avons testés (Edge, Chrome, Firefox et Safari). Celle-ci est encore trop récente et il faudra attendre qu'un nombre suffisant d'internautes la signale comme étant frauduleuse pour qu'elle soit bloquée.