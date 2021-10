Apple va s’attaquer à la Nintendo Swich avec une console aussi puissante qu’un iPhone !

Apple devrait bientôt revenir sur le marché des consoles avec un nouvel appareil qui rivalisera directement avec la célèbre Switch de Nintendo. Des jeux seraient déjà presque prêts, et elle pourrait bientôt pointer le bout de nez.

Selon le rapport d'iDrop News, Apple travaillerait sur « sa version d'une console de jeu hybride haut de gamme » et que « des jeux rivalisant avec Breath of the Wild et Mario Odyssey seraient presque prêts ». Le rapport indique qu'Apple pourrait avoir mis le projet en pause à cause de COVID-19, mais il précise qu'il y a « encore une chance » que la console de jeu portable sorte bientôt.

Pour ceux qui connaissent l’histoire d’Apple, vous saurez qu’il ne s’agirait pas de la première console du fabricant. En effet, le géant américain avait déjà lancé une console baptisée Apple Bandai Pippin. Produite entre 1996 et 1997, elle était un dérivé de la plateforme Apple Macintosh.

Que sait-on de la console hybride d’Apple ?

D’après les informations d’iDrop News, la console d’Apple devrait adopter un fonctionnement hybride, ce qui veut dire qu’elle pourra être utilisée en mode portable ou connectée à un téléviseur, comme c’est déjà le cas de la Nintendo Switch.

L’appareil serait également plus puissant que la Nintendo Switch, puisqu’il serait propulsé par le même processeur que l’iPhone 12, l’Apple A14 Bionic. Apple s’inspirerait également de la PS5, et sa console utiliserait un « design premium » et sera proposée dans des « couleurs amusantes ». On aura donc peut-être droit à de nombreuses couleurs différentes, comme avec les récents iMac. Enfin, on apprend également qu’elle sera compatible avec le futur casque de réalité mixte (AR/VR) d’Apple.

Nous aurions déjà eu affaire à la console sans le savoir dans des fuites précédentes, puisqu’il s’agirait en fait de ce qu’on croyait être une nouvelle Apple TV équipée d’une puce A14, mais celle-ci n’a jamais vue le jour. En effet, le nouveau modèle n’est équipé que d’une puce A12. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Apple pourrait dévoiler cette mystérieuse console, mais si on en croit les informations d’iDrop News, elle devrait arriver d’ici quelques mois à un prix compris entre 449 et 549 dollars.