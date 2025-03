Quelques semaines après son lancement, le Nothing Phone (3a) Pro fait l'objet d'un bon plan. Proposé sous forme de pack avec des écouteurs Ear (a), le tout nouveau smartphone de la marque britannique est disponible à prix réduit chez Amazon.

Comme vous le savez certainement, le Nothing Phone (3a) Pro a été annoncé en même temps que le Phone 3a au début du mois de mars 2025. Avant sa commercialisation prévue pour le 25 mars prochain, le dernier smartphone du constructeur britannique est proposé dans un pack promotionnel chez Amazon Allemagne. En effet, le pack Nothing constitué du Phone (3a) Pro et des écouteurs Ear (a) est au prix exact de 483,13 euros au lieu de 558 euros, soit une réduction de 75 euros. Pour information, le tarif réduit comprend des frais de port de 5,14 euros pour une livraison en France.

À propos de ses principales caractéristiques, le Nothing Phone 3a Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2392 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 387 ppi. Le smartphone embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 50W et le système d'exploitation Android 15 lié à une surcouche Nothing OS.

La partie APN du Phone 3a Pro inclut un triple capteur principal de 50 MP (grand angle, f/1.88) + 50 MP (téléobjectif, f/2.55) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) et une caméra frontale de 50 MP (grand angle, f/2.2). Quant à la connectivité, elle est constituée du NFC, du Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, de l'USB-C, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Pour en savoir davantage sur le produit, découvrez notre test du Nothing Phone (3a) Pro.