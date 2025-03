Nothing annonce son Phone 3a ainsi que son Phone 3a Pro, des smartphones au design hors du commun vendus à un prix abordable

Nothing revient avec deux nouveaux smartphones présentés à l’occasion du MWC de Barcelone : le Nothing Phone (3a) ainsi que le Nothing Phone (3a) Pro. Deux terminaux qui veulent séduire par leur design hors du commun, leur partie photo appliquée ainsi que leur tarif très avantageux.

Depuis 2021, la marque Nothing se distingue par ses propositions originales, aussi bien en termes de design que d’expérience utilisateur. Elle remet le couvert aujourd’hui avec deux nouveaux smartphones : le Nothing Phone (3a) ainsi que le Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing sort d’un succès colossal avec le Nothing Phone (2a), vendu à plus d’un million d’exemplaires. De fait, le constructeur britannique embraye directement avec le Phone (3a) et non le Phone 3. Un produit décliné en deux versions qui veut corriger le point faible des précédents, à savoir la partie photo.

Nothing Phone 3(a) Nothing Phone 3(a) Pro Ecran OLED

6,77 pouces

2392 x 1080

120 Hz AMOLED

6,77 pouces

2392 x 1080 pixels

120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8/12 Go 12 Go OS Android 15 + Realme UI 6.0 Android 15 + Nothing OS 3.1 Stockage 128/256 Go 256 Go 5G Oui Oui Capteur principal 50 MP grand angle f/1.88

8 MP ultra grand angle f/2.2

50 MP téléobjectif f/2.0 zoom X2 50 MP grand angle f/1.88

8 MP ultra grand angle f/2.2

50 MP téléobjectif f/2.55 Zoom X3 Capteur selfie 32 MP 50 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 50 Watts 5000 mAh

Recharge filaire 50Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP64 IP64 Dimensions 163.5 x 77.50x 8.3mm 163.5 x 77.5 x 8,39 mm Poids 201 grammes 211 grammes

Le design et la photo mis à l’honneur

Comme toujours chez Nothing, le design se veut original. On retrouve ainsi cette coque arrière transparente, cette fois en verre, avec un cerclage en aluminium et les fameuses LEDs de Glyph, qui permettent au produit de clignoter à chaque appel ou notification. Visuellement, les deux terminaux sont différents, particulièrement dans le module photo. Le modèle de base reprend l’alignement horizontal du 2a tandis que le Pro innove avec un module circulaire. Le 3a est disponible en blanc, noir et bleu, le Pro, quant à lui, dispose des coloris gris clair et noir.

Comme on peut le voir dans la fiche technique, les deux produits disposent d’un module assez similaire. Toutefois, on note que le modèle Pro va plus loin avec un téléobjectif Sony LYTIA-600 de 50 Mp avec zoom optique X3 et un zoom numérique X60, contre un Samsung JN5 de 50 Mp avec zoom optique X2 et numérique X30 pour le classique.

Pour le reste, les deux partagent la même fiche technique, avec le même écran et le même processeur, à savoir le Snapdragon 7s Gen 3, et une batterie de 5000 mAh. Concernant la partie logicielle, on retrouve Android 15 avec l’excellente surcouche Nothing OS 3.1, qui se veut vraiment originale, esthétique et simple d’utilisation.

Voici les prix annoncés par Nohing :

Nothing Phone (3a), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 349 euros

Nothing Phone (3a), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 399 euros

Nothing Phone (3a) Pro, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 479 euros

A lire aussi – Test Nothing Phone 2 : un téléphone bourré d’idées lumineuses

Le Nothing Phone (3a) sera disponible le 11 mars tandis que le Pro sera disponible le 25 mars. Les deux pourront être achetés chez des revendeurs partenaires comme la Fnac, Boulanger, Darty, Amazon ou encore LDLC.