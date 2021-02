Nothing rachète Essential : le cofondateur de OnePlus va-t-il relancer la marque du père d’Android ?

Nothing, la nouvelle marque du cofondateur de OnePlus, a racheté Essential, la firme fondée par Andy Rubin, l'un des pères fondateurs d'Android. L'inventif Carl Pei ambitionne-il de donner une seconde chance à l'Essential Phone ? On fait le point.

Souvenez-vous : début 2020, Essential annonçait sa fermeture définitive. Moins de trois ans après son lancement, la marque d'Andy Rubin déposait le bilan. Le constructeur n'a pas survécu à l'échec commercial de son premier smartphone, l'étonnant Essential Phone, et aux déboires judiciaires de son créateur.

Andy Rubin a en effet été accusé de harcèlement sexuel par une employée de Google. Pour éviter un scandale, Google aurait écarté Rubin de l'entreprise en lui versant 90 millions de dollars d'indemnités. Dans ce contexte, Essential a été enterré. Les projets en cours de la firme, comme l'Essential Phone 2, ont donc été annulés.

Nothing prépare-t-il le retour de l'Essential Phone ?

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, la marque Essential (logos et toutes les marques liées) a été discrètement rachetée par Nothing. Annoncé en janvier dernier, Nothing est la nouvelle marque de Carl Pei, l'illustre cofondateur de OnePlus. Le jeune homme a quitté son poste chez le fabricant de smartphones fin 2020.

Après enquête, 9to5Google s'est rendu compte que le processus de rachat a été initié en novembre dernier, peu après le départ de Carl Pei de OnePlus. Pour l'heure, on ignore dans quelles conditions Nothing ambitionne d'exploiter la marque fondée par Andy Rubin. On ignore d'ailleurs si Carl Pei a mis la main sur Essential dans l'objectif de se lancer sur le marché du smartphone à court terme. Interrogé par 9to5Google, Nothing s'est refusé à tout commentaire.

Dans un premier temps, Nothing se concentrera sur la création d'accessoires audio. Dès l'été 2021, la marque londonienne lancera des écouteurs sans fil. Ensuite, Nothing souhaite proposer un écosystème complet d'accessoires capables de se connecter les uns aux autres. Comment le rachat d'Essential va-t-il s'imbriquer dans les plans de Carl Pei ? On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

