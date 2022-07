Apple, Samsung, Huawei : on sait quels sont les smartphones les plus fiables du moment

Une enquête publiée par le groupe Fnac Darty vient donner quelques informations importantes sur la durabilité et la fiabilité de nos différents smartphones.

Chaque année depuis 4 ans désormais, le groupe Fnac Darty publie une enquête sur la fiabilité et la durabilité des différents produits que ses enseignes proposent à la vente. Intitulée “Baromètre du SAV”, cette enquête permet de se faire une idée sur les marques qui sont les plus fiables et les plus durables du marché. Concrètement, le groupe Fnac Darty analyse trois critères importants pour réaliser son classement des marques les plus durables et les plus fiables, en établissant un score sur chacun d'eux. Avec notamment :

La réparabilité des smartphones . Le score est ici calculé à partir du taux de réparation auquel il faut ajouter la durée de disponibilité des pièces détachées.

. Le score est ici calculé à partir du taux de réparation auquel il faut ajouter la durée de disponibilité des pièces détachées. La fiabilité des smartphones . Le score est ici obtenu en divisant le nombre de smartphones réparés ou échangés au SAV par le nombre de smartphones qui sont sous la garantie légale de conformité de 2ans.

. Le score est ici obtenu en divisant le nombre de smartphones réparés ou échangés au SAV par le nombre de smartphones qui sont sous la garantie légale de conformité de 2ans. La durée de disponibilité des différentes pièces détachées des smartphones. Son score est calculé en faisant la moyenne des scores précédents.

En analysant méticuleusement ces trois critères, le groupe peut alors définir un score final de durabilité et de fiabilité sur 200 pour chaque marque de smartphones. Dans cette enquête, le groupe Fnac Darty a également interrogé plus de 40 000 de ses clients pour comprendre précisément pourquoi ils étaient amenés à faire réparer ou échanger leur produit.

Avec cette enquête, on retrouve donc un joli classement des marques de smartphones les plus durables et les plus fiables du marché. Pour les marques les plus durables, la première place est ici attribuée à Apple, qui truste le haut du classement, notamment grâce à ses pièces détachées qui sont disponibles quasiment 5 ans pour l'iPhone 13 par exemple.

Le géant sud-coréen Samsung arrive lui deuxième de ce classement, avec notamment des pièces détachées qui sont elles disponibles pendant 7 années . Enfin, dans le classement des marques les plus fiables, on retrouve tout en haut Honor et Huawei.

Source : Fnac Darty