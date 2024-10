Profitez du Big Save Day chez AliExpress : une trottinette électrique à moins de 200€

Le Big Save Day chez AliExpress est de retour avec des remises allant jusqu'à -70% sur une large gamme de produits. Profitez-en jusqu'au 17 octobre pour faire de bonnes affaires et découvrir des articles à prix réduits, tout en bénéficiant de codes promotionnels avantageux.

Découvrir la trottinette iScooter à moins de 200€

Cet automne, AliExpress marque les esprits avec son événement Big Save Day, une période de promotions exceptionnelles sur une large gamme de produits, jusqu'au 17 octobre inclus. C’est le moment idéal pour s’offrir une trottinette électrique à prix réduit, notamment la trottinette iScooter, disponible à partir de 199 euros.

iScooter : la trottinette électrique pratique et abordable pour vos déplacements

Les modèles i9, i9Pro et i9Max de la trottinette électrique iScooter offrent une option de mobilité urbaine pratique et écologique. Leur conception est adaptée aux déplacements quotidiens, que ce soit pour aller au travail, se promener ou faire de courts trajets en ville. Avec une vitesse maximale adaptée aux besoins des adultes et une autonomie correcte, ces trottinettes sont parfaites pour les amateurs de mobilité douce. En plus, leur design pliable permet un transport facile, que ce soit dans les transports en commun ou dans le coffre d'une voiture.

Le Big Save Day chez AliExpress est l'occasion parfaite de franchir le pas et de se doter d’une solution de transport moderne, tout en profitant d’une remise significative. Avec une livraison rapide et des modèles disponibles à partir de 199 euros, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas adopter un mode de transport plus écologique. Ne tardez pas, car ces offres prennent fin le 17 octobre.

Profiter de l'offre maintenant

Le Big Save Day AliExpress : jusqu'à -70% jusqu'au 17 octobre

Le Big Save Day d’AliExpress, en cours jusqu’au 17 octobre, est l’un des événements shopping incontournables de la saison. Durant cette période, la plateforme propose des remises exceptionnelles jusqu'à -70% sur une large sélection de produits, allant de l’électronique aux articles de mode, en passant par les accessoires pour la maison et bien plus encore. C'est l'occasion parfaite pour préparer les achats d'automne, avec des prix attractifs sur des marques et des produits populaires.

Découvrir le Big Save Day AliExpress

En prime, AliExpress propose des codes promo :

FRBSD06 pour 6€ de remise dès 59€ d'achat

FRBSD10 pour 10€ de remise dès 99€ d'achat

FRBSD30 pour 30€ de remise dès 249€ d'achat

FRBSD60 pour 60€ de remise dès 439€ d'achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.