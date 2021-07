Nothing Ears 1 : fiche technique, design, le boitier transparent des concurrents des AirPods se dévoile

Nothing, la jeune marque de Carl Pei, dévoile plusieurs détails des Ear 1, ses premiers écouteurs true wireless. Le design du boitier ainsi que plusieurs informations techniques à propos de l'autonomie sont annoncés, quelques jours avant la conférence virtuelle prévue le 27 juillet 2021.

Après avoir quitté OnePlus, Carl Pei n’est pas resté oisif à profiter de la vie. Il a tout de suite enchainé avec un nouveau projet : Nothing. Cette nouvelle start-up distribuera des produits high-tech. Le premier d’entre eux sera une paire d’écouteurs appelés Nothing Ear 1. Ils seront entièrement officialisés le 27 juillet 2021. En attendant, Nothing, comme OnePlus, s’adonne à une campagne de teasing finement orchestrée.

Lire aussi – Galaxy Buds 2 : coloris, fonctionnalités, batterie, l’appli Galaxy Wereable dévoile tout

Pour preuve, une semaine avant la conférence, la marque dévoile plusieurs informations techniques à propos du boitier, ainsi que son design. Vous pouvez d’ailleurs découvrir ce dernier avec les visuels qui accompagne cet article. De nombreux éléments sont transparents, afin de voir les écouteurs au travers de la coque. C’est peut-être ça, la signification du nom de la marque Nothing : une transparence dans les produits. Notez que les écouteurs seraient également partiellement transparents.

La fiche technique du boitier des Nothing Ear 1 est déjà officielle

Côté fiche technique, Nothing précise la capacité de la batterie intégrée : il s’agit d’un modèle 570 mAh. Le boitier est compatible charge sans fil, en plus de la charge filaire grâce à son port USB type-C visible sur la tranche des photos. Le boitier est compatible charge rapide. En 10 minutes, il absorbe assez d’énergie pour offrir 6 à 8 heures d’autonomie aux écouteurs (en fonction de l’activation de la réduction de bruit).

Chargé à 100 %, le boitier offre entre 24 et 34 heures d’autonomie (toujours en fonction de la réduction de bruit active). Vous pouvez constater que la réduction de bruit active réduit de 25 % environ l’autonomie des écouteurs. C’est considérable. Cette réduction de bruit est assurée par 3 micros intégrés à chaque écouteur, information révélée il y a deux semaines. Nothing promet une expérience premium à petit prix. Rappelons que les écouteurs devraient être vendus 99 euros seulement. Soit au même prix que les Enco Free2 d’Oppo, par exemple.