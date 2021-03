Nothing : la marque du fondateur de OnePlus dévoile le design de ses premiers écouteurs sans fil

Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, cofondateur de OnePlus, s'apprête à lancer ses premiers écouteurs sans fil sur le marché. Plusieurs mois avant l'annonce, la firme britannique a mis en ligne un premier aperçu du design de l'accessoire. Conçus en partenariat avec Teenage Engineering, un spécialiste suédois de l'audio, les écouteurs sont les premiers représentants d'une longue liste d'objets connectés destinés à fonctionner en synergie.

Fin 2020, Carl Pei a quitté OnePlus pour lancer une nouvelle entreprise d'électronique grand public : Nothing. Après avoir levé 7 millions de dollars de fonds auprès de grands noms de l'industrie, la firme installée à Londres s'est assuré le soutien de Tony Fadell, l'un des inventeurs de l'iPod chez Apple, Kevin Lin, cofondateur de Twitch, Steve Huffman, PDG de Reddit, ou encore le Youtubeur Casey Neistat.

Nothing fera son entrée sur le marché avec une paire d'écouteurs sans fil. Attendus dans le courant de l'été 2021, les écouteurs Nothing commencent déjà à se dévoiler. Dans un billet de blog, Carl Pei a révélé un premier aperçu du design du produit. Il ne s'agit encore que d'un concept. Fidèle à ses habitudes, le jeune homme cherche probablement à prendre la température auprès de sa communauté de fans.

Nothing révèle la philosophie derrière le design de ses futurs produits

“Nous envisageons un avenir où la technologie est si avancée et intégrée de manière transparente dans nos vies qu'elle ne ressemble plus à rien tout en étant partout” explique Carl Pei. Dans cette optique, Nothing mise sur un revêtement transparent et un design ultra sobre qui va droit à l'essentiel. La marque se concentre “uniquement sur ce qui ajoute une vraie valeur à l'expérience utilisateur”.

On ne trouvera donc pas d'ornements ou d'ajouts purement esthétiques sur les produits de Nothing. Dans son billet de blog, véritable déclaration d'intention, Carl Pei liste plusieurs atouts de sa vision de la technologie : sans effort, intemporel et “en apesanteur”. Sur le papier, l'approche de Nothing interpelle. On vous en dit plus dès que possible sur les écouteurs de la marque britannique. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.