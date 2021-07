Nothing dévoilera les Ear 1, ses premiers écouteurs sans fil à 99€, le 27 juillet 2021

Nothing, la nouvelle marque du créateur de OnePlus, s’apprête à lever le voile sur son tout premier produit. Comme l’a déjà indiqué la firme, il s’agira d’écouteurs sans fil, qui ont tout l’air d’être transparents à en croire les divers indices. Ils proposeront une réduction du bruit active à seulement 99 €.

Les choses s’accélèrent pour Nothing. Moins d’un an après le départ de Carl Pei de OnePlus, la nouvelle marque du jeune entrepreneur s’apprêter à lever le voile sur son premier produit. La firme n’a jamais caché sa volonté de lancer des écouteurs sans fil, par ailleurs baptisés Ear 1. Début mars, elle dévoile même le design de ces derniers, qui tranche assez radicalement avec les écouteurs déjà existants sur le marché, notamment par le fait qu’ils semblent transparents.

Cela se confirme par un second post Instagram, publié ce 1er juillet, qui montre une structure vraisemblablement en verre — ou, à défaut, en plastique transparent — qu’il est bien difficile de décrypter. La photo s’accompagne de la description suivante : « Tout sera plus clair 27 juillet ». En effet, dans un communiqué de presse, Nothing en dit un peu plus sur ses prochains écouteurs, dont la sortie est donc prévue pour cet été.

Les écouteurs sans fil de Nothing coûteront 99 €

« Aujourd’hui, nous confirmons la première fonctionnalité et le prix de nos écouteurs sans fil très attendus, les Ear 1, qui sortiront cet été », indique non sans fierté Nothing. Cette fonctionnalité dont parle la firme est la réduction active du bruit. Le constructeur précise que celle-ci est délivrée à travers un système à 3 micros haute définition pour « diffuser votre musique, vos films et vos podcasts avec une grande précision ».

Grâce à cela, Nothing affirme que les utilisateurs profiteront « d’une expérience premium » pour le prix de 99 €. Les écouteurs se positionnent donc moins cher que ses principaux concurrents du marché. Il s’agit des seules informations dont nous disposons sur ces derniers, il est donc difficile à l’heure actuelle d’évaluer les caractéristiques de leur fiche technique qui leur permettent d’atteindre ce tarif. À noter que Nothing fait une nouvelle fois référence à leur « design iconique ».

Il faudra ainsi attendre le 27 juillet prochain pour en savoir plus sur la première proposition de Nothing. La présentation était initialement prévue pour le mois de juin, mais il semble que celle-ci ait pris du retard. Plus d’informations seront publiées sur le site de la marque ainsi que sur ses comptes Twitter et Instagram dans les semaines à venir, avant la révélation officielle lors de l’événement Sound of Change.