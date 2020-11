Note 9 : Redmi lancerait une variante 108 MP pas chère d’ici fin novembre

Xiaomi devrait bel et bien lancer une nouvelle variante du Redmi Note 9 d'ici fin novembre 2020 selon une fuite. Le smartphone serait cette fois-ci doté d'un capteur 108 Mp comme les smartphones les plus haut de gamme – mais avec un prix plancher qui en ferait, de loin, le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Ces derniers mois plusieurs grandes marques de smartphone ont lancé des flagships doté d'au moins un capteur photo 108 Mp. Cette définition accrue permet aux smartphones qui l'ont de proposer des clichés tantôt plus détaillés, tantôt plus lumineux en fonction des conditions de prise de vue.

Les capteurs 108 MP sont une technologie très intéressante, mais ils restent réservés, pour l'instant, à des smartphones dont le prix de vente est plutôt dans la tranche 500 € – 1500+ €, comme le Galaxy Note 20 Ultra, ou le Xiaomi Mi Note 10. Mais cela pourrait changer dès la fin du mois grâce à Redmi. La marque, filiale de Xiaomi, a déjà dévoilé deux appareils Note 9 quelques semaines plus tôt : le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 : un mystérieux modèle avec capteur 108 Mpx serait dévoilé d'ici la fin du mois de novembre

Deux smartphones qui étaient déjà proposés à un tarif très accessible, bien en-dessous de 300 euros. Or, il semble que Xiaomi, qui vend désormais plus de smartphones que Apple, ait d'autres membres de la gamme Note 9 à nous présenter d'ici la fin du mois. Notamment un modèle doté du fameux capteur photo 108 Mpx.

L'info vient du leaker Digital Chat Station qui explique sur Weibo : “la sortie de nouveaux appareils Note 9 series est prévue pour la mi-novembre, et il semble qu'il y aura ainsi trois appareils au total dans la gamme […] il s'agirait du premier appareils doté d'un capteur 108 Mp HM2, et il y a des chances pour que DxOMark teste ses capacités en photo”, explique le leaker.

Notez que nous nous sommes aidés d'une traduction automatique de Google et que ses propos exacts peuvent légèrement différer si vous comprenez le mandarin. Le blog Android Authority pense avoir une bonne idée du capteur choisi par la marque. Il s'agirait d'un capteur Samsung Isocell HM2. L'élément comprend des pixels de 0,7 micron pour une surface sensible de 1/1.52″ – ce qui serait, si cela se confirme, plus petit que d'autres capteurs 108 MP comme ceux précédemment utilisés par Xiaomi, comme sur le Mi Note 10.

Source : Android Authority