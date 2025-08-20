La nouvelle voix de ChatGPT énerve déjà ses utilisateurs, voici pourquoi

La voix familière de ChatGPT va bientôt disparaître. OpenAI a décidé de remplacer définitivement le mode vocal standard par un mode plus rapide et plus expressif. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde, voici pourquoi.

Les assistants vocaux sont désormais partout, que ce soit pour poser une question, lire un message ou contrôler des appareils connectés. Leur efficacité ne dépend pas uniquement de la qualité des réponses, mais aussi du ton employé. Une voix trop robotique ou trop froide peut rendre l’échange désagréable, même si la technologie est performante. ChatGPT proposait un mode vocal dit « standard », apprécié pour sa neutralité et sa simplicité, qui s’est peu à peu imposé comme la voix de référence du service.

OpenAI vient pourtant d’annoncer la disparition de ce mode standard. À partir du 9 septembre 2025, il sera remplacé par la version avancée, désormais appelée simplement « ChatGPT Voice ». Cette voix avait été testée auprès d’un petit nombre d’utilisateurs dès 2024, avant d’être généralisée cette année. Contrairement à l’ancien système, qui lisait mot pour mot les réponses générées par le modèle, la version avancée s’appuie sur un traitement intégré. Elle comprend la requête vocale, formule la réponse et l’exprime dans la foulée, avec un ton plus expressif et une cadence jugée plus humaine.

La nouvelle voix de ChatGPT divise les utilisateurs qui la jugent trop robotique

Cette évolution ne convainc pas tout le monde. De nombreux utilisateurs disent regretter la voix standard, décrite comme plus posée, plus chaleureuse et plus rassurante. La nouvelle est jugée trop rapide et pressée, comme si l’IA cherchait à terminer la conversation au plus vite. Certains estiment aussi que les réponses paraissent moins détaillées, car la lecture n’est plus fidèle au texte original mais reformulée de manière plus brève. Sur Reddit et sur les forums d’OpenAI, plusieurs témoignages soulignent une perte de naturel et une impression de déconnexion.

Le mode vocal avancé a pourtant été conçu pour donner une impression plus fluide et plus humaine. Il adapte en temps réel son intonation et condense certaines phrases afin de rendre la discussion plus vivante. Une partie des utilisateurs apprécie cette approche, qu’ils jugent plus moderne et plus réaliste. OpenAI affirme d’ailleurs que des améliorations sont déjà prévues dans les prochains mois. Mais comme l’a montré le retour en arrière récent avec GPT-4o après le lancement de GPT-5, l’entreprise peut être amenée à revoir ses choix.