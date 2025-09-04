ChatGPT offre cette fonctionnalité super pratique aux utilisateurs gratuits

ChatGPT enrichit son offre gratuite avec le déblocage d’une nouvelle fonctionnalité jusque-là réservée aux abonnements payants : les projets. Grâce à cette option, vous pourrez créer des dossiers thématiques permettant de grouper en un seul et même endroit les chats et fichiers autour d’un même sujet et des instructions personnalisées.

De temps à autre, OpenAI démocratise quelques-unes des nouveautés de ChatGPT afin de renforcer son offre gratuite. Si certaines de ces évolutions revêtent une certaine envergure, telle que la mise à disposition de GPT-5 dans une version allégée ; d’autres sont d’une moindre ampleur, mais elles apportent tout de même leur lot d’utilités.

Parmi elles, on recense notamment l’extension du mode Voix Avancée aux utilisateurs gratuits lors de la sortie de GPT-5 – qui est encore moins bon pour la planète que ses prédécesseurs. Mais ce n’est pas tout. Initialement réservée à la clientèle payante depuis fin 2024, l’option Projets débarque désormais chez les membres gratuits – comme c’était prévu.

Projets, la nouvelle option de ChatGPT offerte aux utilisateurs gratuits

Quand vous ouvrez ChatGPT, peut-être ne prenez-vous pas le temps de sélectionner une discussion passée pour aborder un thème similaire et commencez alors une nouvelle conversation. Vous vous retrouvez donc avec des dizaines et des dizaines de conversations mélangées. Et puisque vous avez la version gratuite, il se peut que la mémoire du chatbot soit déjà pleine, augmentant le risque qu’il ne se souvienne pas de ce que vous lui avez dit la fois dernière. C’est là qu’intervient l’utilité de la fonction Projets.

Elle est accessible depuis le panneau latéral de ChatGPT et fonctionne comme la création d’un dossier qui vous permet de regrouper des conversations, des fichiers et des instructions personnalisées. Lorsque vous cliquez sur l’option Nouveaux projets, une fenêtre s’ouvre : vous pouvez compléter le nom de votre projet et sélectionner une catégorie : investissement, devoirs, rédaction, santé et voyages. Quant à la mémoire, vous pouvez choisir dans les paramètres si le projet peut accéder à des éléments mémorisés issus de discussions extérieures et inversement (c’est le mode Par défaut), ou s’il s’agit d’un environnement fermé (Projet seulement). ChatGPT vous avertit que vous ne pourrez plus modifier ce paramètre ensuite. Une fois votre projet édité, vous pouvez commencer une nouvelle conversation.

Afin que les abonnés payants ne se sentent pas floués par l’extension de ces fonctionnalités aux utilisateurs gratuits, les limites instaurées sont plus restrictives : les membres gratuits peuvent envoyer jusqu’à 5 fichiers, ceux de la formule Plus 25, et ceux des abonnements Pro/Business/Entreprise 40. D’après nos confrères de Numerama, d’autres changements plus anecdotiques sont prévus, comme un affinage des paramètres des Projets et des options de personnalisation supplémentaires.