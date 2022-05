Nokia annonce l’arrivée de la 6G sur le marché d’ici 2030

Alors que la 5G est encore à ses balbutiements, plusieurs entreprises travaillent sur son successeur comme Nokia. Et d'après le PDG de l'équipementier, la 6G fera officiellement son entrée sur les marchés commerciaux dès 2030.

Alors que la 5G commence doucement mais sûrement à se démocratiser, de nombreux constructeurs et équipementiers travaillent déjà sur le développement de la nouvelle génération de réseau mobile. C'est notamment le cas de Huawei qui compte lancer les premières infrastructures 6G à l'horizon 2030.

De son côté, Samsung a ouvert une toute nouvelle division de recherches dédiée à la 6G, tandis qu'Apple cherche des ingénieurs spécialisés pour concevoir de nouveaux systèmes de communication sans fil ainsi que pour préparer le passage à la 6G.

Quant à l'Union européenne, elle prépare déjà le terrain puisqu'elle a chargé Nokia et Ericsson de développer la technologie 6G, pour un lancement fixé encore une fois à l'horizon 2030. D'après les premières estimations des deux équipementiers, les débits pourraient grimper à 1 To/s, soit 8 000 fois la vitesse de transfert maximale offerte par la 5G.

Nokia compte bien lancer la 6G d'ici 2030

Concernant cette fenêtre de lancement, Nokia semble confiant. Son PDG, Pekka Lundmark, a récemment annoncé qu'il estime que la 6G fera son entrée officielle sur les marchés commerciaux dès 2030. Le patron a tenu ces propos lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos, en début de semaine.

Par ailleurs, le PDG a déclaré que ce ne seront pas les smartphones qui feront entrer la 6G dans la prochaine décennie. Selon lui, les smartphones seront progressivement remplacés par des appareils connectés directement à notre corps, à l'image ce que promet Neuralink avec ses implants dans le cerveau humain.

“D'ici là, il est certain que le smartphone tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera plus l'interface la plus courante. Beaucoup de ses dispositifs seront intégrés directement dans notre corps”, a assuré Pekka Lundmark.

Notez que dans la course à la 6G, la Chine a déjà pris une longueur d'avance en lançant le premier satellite 6G en orbite en novembre 2021. Avec ce satellite, l'université des sciences et technologiques électroniques de Chine compte étudier le comportement de la technologie 6G dans l'espace.

Source : Android Headlines