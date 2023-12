Cet aspirateur robot laveur signé iRobot est quasiment à moitié prix

Lancé il y a quelques mois, l'aspirateur iRobot Roomba i8 fait l'objet d'une réduction de 42% chez Darty. Cela correspond à une remise de 250 euros. Cet aspirateur 2-en-1 est capable d'aspirer et de laver simultanément tous les types de sols. L'iRobot Roomba i8+ qui dispose d'une station de vidange automatique est aussi en promo.

Si vous recherchez un aspirateur robot 2-en-1 pas cher mais efficace, l'iRobot Roomba i8 fait l'objet d'une réduction de 42%. Lancé en mai 2023 au tarif de 599 €, il est à seulement 349 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 250 €. La livraison est en plus gratuite et garantie avant Noël.

L'iRobot Roomba i8 est également proposée dans une version “+” qui dispose d'une station de vidange automatique. Cette version est aussi en promotion à 498 € au lieu de 800 €. De quoi réaliser une économie de plus de 200 € (-37%).

Un aspirateur robot polyvalent et efficace à prix contenu

L'iRobot Roomba i8 dispose de deux bacs dont le choix déterminera son mode de fonctionnement. Le bac à poussière simple permet d'aspirer tous les types de sols efficacement. Le second bac dit “Combo” embarque en plus un réservoir d'eau qui permet de procéder à un nettoyage humide en même temps que l'aspiration. Vous obtenez ainsi un sol plus propre et plus brillant en un seul passage.

L'iRobot Roomba i8 dispose d'un système de cartographie avancé qui va mémoriser toutes vos pièces dans leurs moindres recoins, ainsi que les obstacles à éviter. Et même quand vous déplacez vos meubles, l'appareil s'adapte automatiquement.

Le modèle standard de cet aspirateur robot (i8) est livré avec une simple station de charge. L'iRobot Roomba i8+ en ce qui le concerne est accompagné d'une station de vidange. Celle-ci se fait donc automatiquement, tout comme la recharge dès que l'aspirateur atteint un certain niveau de batterie.

Cette dernière a une autonomie d'environ 2 heures. De quoi couvrir une surface d'environ 60 m² en mode combiné et de 150 m² en mode aspiration seule.

Notez pour finir que cet aspirateur robot 2-en-1 est compatible avec Alexa et Google Assistant. L'application iRobot Home disponible sur le Play Store et l'App Store permet de le configurer et de le piloter de n'importe où.