Noël chez Bouygues Telecom : le Google Pixel 6 à 1€ + 5€/mois

Pendant quelques jours, Bouygues Telecom vous propose le Google Pixel 6 à seulement 1€ + 5€/mois avec le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrir le smartphone chez Bouygues Telecom

Jusqu'au 26 décembre prochain (inclus), vous pouvez profiter d'une multitude de smartphones à prix mini chez Bouygues Telecom ! Parmi les offres proposées, on note la présence du tout nouveau smartphone Google Pixel 6 à seulement 1€ + 5€/mois (engagement 24 mois).

Ce prix est possible grâce au code promo “NOEL50” à inscrire lors de votre commande et qui vous permet d'économiser 50€ sur votre smartphone, ainsi qu’à l’offre de remboursement de 30€.

Pour profiter de cette offre, vous devez souscrire le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go. Pour 28,99€/mois pendant 12 mois, puis 48,99€/mois, celui-ci inclut les appels et SMS illimités avec 120Go d'Internet mobile. Si vous souscrivez une offre box Bouygues Telecom, vous pouvez, de plus, économiser 6€/mois sur votre forfait mobile.

De plus, si vous commandez le smartphone chez Bouygues Telecom avant le 22 décembre, la livraison à domicile Express (Chronopost) est gratuite ! Vous profitez ainsi sans rien payer de la livraison chez vous en seulement une journée.

Le Google Pixel 6 5G : LE smartphone à ne pas rater en 2021

Sorti à l'automne 2021, le Google Pixel 6 a surpris le public grâce à toutes ses qualités. Les Pixel 4 et 5 étaient déjà appréciés, mais ce nouveau modèle signé Google va plus loin et propose des prestations uniques et originales. Grâce au smartphone, le géant américain se place enfin en tête de liste dans le secteur des smartphones, au même titre que Samsung ou Apple.

Parmi toutes les fonctionnalités proposées par le Google Pixel 6, on note le processeur développé spécialement par Google, le Google Tensor, une véritable réussite qui permet une utilisation fluide et agréable. Le smartphone propose également un écran 6,4 pouces Amoled et une batterie de 4600 mAh.

Autre bon point du smartphone, ses capteurs photo. Il propose en effet un module photo arrière de 50Mpx grand-angle, un module photo de 12Mpx grand-angle et un module photo avant de 8Mpx grand-angle. Selon de nombreux médias, c'est LE meilleur photophone du marché aujourd'hui.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.