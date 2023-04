Tesla : 62 rappels, voilà ce que risque une Model Y sur 30 ans d’après cette étude

D'après une étude menée par iSeeCars, les Tesla ont le plus de risques d'être concernés par des rappels sur une période de 30 ans. Pour fournir ces estimations, le cabinet s'est appuyé sur les données de la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière. Explications.

Le cabinet d'études spécialisé sur l'automobile iSeeCars vient de publier un rapport plutôt étonnant. Explications : les équipes d'iSeeCars ont compilé et analysé tous les rappels de sécurité décrétés entre 2014 et 2023 par la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière.

Grâce à ces données, iSeeCars a calculé les probabilités qu'auront les véhicules les plus populaires du moment d'être soumis à un ou plusieurs rappels sur une période de 30 ans.

“L'examen des données de rappel de la NHTSA a confirmé l'existence d'un large éventail d'activités de rappel entre les modèles les plus rappelés et les moins rappelés. Une voiture comme la Lexus NX 300h ou la Nissan 370Z devrait avoir moins d'un rappel sur une durée de vie de 30 ans. À l'inverse, les voitures les plus rappelées, dont les quatre modèles Tesla, une Porsche et deux Volkswagen, devraient faire l'objet de 20 à 62 rappels“, écrit l'analyste en chef Karl Brauer.

62 rappels pour la Tesla Model Y sur 30 ans

Ainsi, on apprend donc que la Tesla Model Y, un modèle concerné par de nombreux rappels en 2022 et en 2023, pourrait donc être soumise à 62 rappels en trois décennies. On retrouve ensuite dans le classement des voitures avec le plus de rappels de sécurité la Porsche Panamera, puis les Tesla Model 3, Model X et Model S.

D'après iSeeCars, le nombre moyen de rappels pour une voiture serait de 4 sur cette même période de 30 ans. Attention toutefois, cette étude ne veut pas dire pour autant que la sécurité chez Tesla est catastrophique.

Tesla règle la plupart des problèmes à distance

Dans les faits, Tesla a procédé à une vingtaine de rappels en 2022 qui ont impacté un peu moins de 4 millions de véhicules. La grande majorité des rappels décrétés a concerné en réalité des problèmes techniques, qui ont été corrigés par le constructeur via une simple mise à jour logiciel à distance (OTA).

En d'autres termes, il faut bien faire le distinguo entre les rappels nécessitant un passage au garage, bien plus handicapant pour l'utilisateur, et ceux qui peuvent être réglés via un patch. Reste que pour la NHTSA, un rappel doit être décrété à partir du moment où un problème technique, qu'il soit facilement corrigeable ou non, représente un risque pour la sécurité des utilisateurs.

Contrairement à ce que peut laisser entendre l'étude, Tesla n'a pas la palme du nombre de rappels. En effet, Ford est le numéro 1. D'après la NHTSA, la marque américaine a procédé à 67 rappels en 2022. Ces campagnes ont concerné plus de 8 600 000 véhicules. Parmi eux, 700 000 ont été contraints de passer au garage pour des problèmes de rupture de l'arbre de transmission et des fuites d'huile qui pouvaient engendrer un incendie.