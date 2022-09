Nintendo : vous ne pourrez bientôt plus vous connecter à votre compte avec Facebook ou Twitter

Nintendo vient d’annoncer que les joueurs qu’à partir du 25 octobre prochain, il ne sera plus possible d’utiliser son compte Facebook ou Twitter pour se connecter à ses services. Les comptes concernés resteront en ligne et il sera toujours possible de s’y connecter via son adresse mail et son mot de passe, ou via ses comptes Google et Apple.

Si vous utilisez votre compte Facebook ou Twitter pour vous connecter à votre compte Nintendo, on vous conseille de vous configurer un mot de passe sans tarder. En effet la firme nipponne vient d’annoncer que ces méthodes de connexion ne seront plus prises à charge à partir du 25 octobre. Aucune explication n’a été apportée pour justifier cette décision, le constructeur préférant plutôt donner plus de précision quant aux autres manières de se connecter.

Pour commencer, Nintendo précise que les utilisateurs concernés ne seront pas déconnectés de leur compte au 25 octobre. Toutefois, si pour quelque raison ces derniers doivent se reconnecter, ils pourront toujours utiliser la bonne vieille méthode de l’adresse mail et du mot de passe. Si vous avez déjà un mot de passe pour votre compte Nintendo, vous n’avez rien à faire. Dans le cas contraire, vous devrez cliquer sur « Mot de passe oublier » et utiliser votre adresse mail pour en configurer un.

Nintendo tourne le dos à Facebook et Twitter

Notons également que Nintendo laisse également la possibilité réutiliser Google ou Apple pour se connecter à son compte. Seuls les réseaux sociaux ne fonctionneront plus d’ici un mois. Il en va de même pour la création de compte qui, en revanche, ne sera donc plus possible avec Facebook ou Twitter. Reste alors un dernier type de joueur qui pourrait se retrouver face à un obstacle après la date butoir : ceux qui n’ont plus accès à leur adresse mail.

En effet, si tel est votre cas, vous aurez bien du mal à vous connecter ou à configurer un nouveau mot de passe. Pour autant, votre compte Nintendo ne sera pas totalement perdu. La firme japonaise laisse la possibilité aux concernés de contacter son service client pour leur expliquer le problème et pour trouver récupérer ses données bloquées.

