Resident Evil Village, 2 et 3 débarquent bientôt sur Nintendo Switch

Nintendo avait une bonne nouvelle pour les fans de la saga Resident Evil. En effet, Resident Evil Village, Resident 7 et les remakes de RE 2 et RE 3 sont bientôt jouables sur Switch grâce au cloud.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a occupé la scène médiatique ce mardi 13 septembre 2022 avec la tenue d'un nouveau Nintendo Direct. Durant cette conférence en ligne, le constructeur a présenté de nombreux jeux à venir sur la Switch, comme Pikmin 4, Bayonetta 3, Octopath Traveler 2 ou encore Sifu. La grosse annonce du jour fut toutefois la révélation du titre officiel du prochain Zelda, à savoir The Legends of Zelda : Tears of The Kingdom. Sortie prévue le 12 mai 2023.

Mais ce n'est pas tout, puisque la firme nippone avait une autre surprise à destination des fans de Resident Evil. En effet, Capcom a profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée sur Switch des derniers opus de la saga, à savoir Resident Evil Village, RE 7 et les remakes de RE 2 et RE 3 sur la Switch d'ici la fin d'année.

Les derniers Resident Evil débarquent sur Switch grâce au cloud

Comme vous pouvez vous en doutez, la console de BigN n'a pas vraiment les capacités hardware pour faire tourner ces jeux dans de bonnes conditions, sans consentir à un downgrade graphique conséquent. De fait et pour permettre aux joueurs de découvrir ces titres sous le meilleur jour sur Switch, Nintendo les proposera via une version hébergée sur le cloud.

Resident Evil Village sera le premier disponible dès le 28 octobre prochain, tandis que le DLC Winters sera lancé dans la foulée dès le 2 décembre 2022. Ensuite et comme l'a précisé Capcom, “des versions cloud des célèbres Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 Biohazard sont également en cours de développement sur Nintendo Switch, leur sortie est prévue plus tard dans l'année”.

L'éditeur a par ailleurs annoncé qu'une démo jouable de Resident Evil Village Cloud est accessible dès ce mardi sur le Nintendo eShop. Cette démo permettra aux joueurs de tester leur connexion internet sur le jeu pour une durée limitée.

Pour rappel, Nintendo s'est lancé dans le cloud gaming sur la Switch depuis octobre 2020 en France. Le tout premier jeu à inaugurer cette fonctionnalité n'était autre que Control, le dernier gros titre du studio Remedy (Max Payne, Alan Wake). Depuis, d'autres titres ont rejoint la liste comme A Plague Tale : Innocence, Hitman 3 ou encore Marvel's Guardian of the Galaxy.