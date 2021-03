Nintendo Switch Pro : un processeur plus puissant, le lancement en 2021 se confirme

La Nintendo Switch Pro pourrait-elle être dotée d’un processeur plus puissant que le Tegra X1 qui équipe actuellement la Switch et la Switch Lite ? Nvidia envisagerait de stopper la production de sa puce au profit d’un tout nouveau SoC.

La Switch Pro a longtemps été un fantasme pour les afficionados de Nintendo. Mais depuis quelques semaines, les choses commencent à devenir de plus en plus concrètes, notamment grâce à Bloomberg qui a affirmé que Nintendo prévoirait un nouveau modèle 4K dans le courant de l’année. Aujourd’hui, c’est un nouvel élément qui émerge et qui nous provient de GameReactor.

Le site, arguant s’appuyer sur des sources proches du dossier, affirme que Nvidia prévoirait l'arrêt de la production de sa puce Tegra X1 Mariko en 2021. Pour rappel, il s’agit du SoC qui équipe à la fois la Switch Classique et la Switch Lite. Game Reactor précise ne pas avoir d’informations quant à la mise en production d’un nouveau processeur. Toutefois, il est difficile d’imaginer Nvidia arrêter de fabriquer ses Tegra X1 sans rien pour les remplacer et ainsi mettre Nintendo dans l’embarras, surtout que la console n’a jamais connu un tel succès depuis sa sortie.

Un processeur nouveau pour une Switch 4K ?

Bloomberg avait, il y a quelques temps, affirmé que Nintendo était en train de concevoir une Switch disposant d’un nouvel écran OLED. Si cette dalle se contenterait encore d’une définition en 720p, la console pourrait afficher de la 4K sur un téléviseur, ce qui changerait beaucoup de choses.

A lire aussi – Switch Pro : date de sortie, nouveautés, fiche technique, tout ce que l’on sait sur la console

Un nouveau processeur pourrait donc être inclus dans cette Switch Pro afin d’apporter plus de puissance, mais il ne faudrait pas s’attendre à un changement drastique. On imagine mal Nintendo sortir une console très différente de la première. Tous les nouveaux jeux Switch devraient pouvoir fonctionner avec les anciennes machines, surtout qu’elles sont extrêmement nombreuses sur le marché. Comme l’expliquait Imran Khan, ancien journaliste de Kotaku, on pourrait s’attendre à une Switch Pro plus généreuse en images par seconde et une compatibilité 4K sur la télé, mais rien de plus.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre une officialisation de la part de Nintendo, ce qui ne devrait pas arriver avant plusieurs mois.

Source : Game Reactor