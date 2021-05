Nintendo Switch Pro : un fabricant d’écrans OLED confirme l’existence de la console

Un fournisseur d'écrans OLED, Universal Display Corp, a accidentellement confirmé l'existence de la Nintendo Switch Pro lors d'une visioconférence avec ses investisseurs.

Alors que les rumeurs et bruits de couloir plus ou moins crédibles se multiplient au sujet de la Nintendo Switch Pro, nous venons d'avoir ce lundi 10 mai une preuve solide de son existence. En effet, Universal Display Corp, un fabricant d'écrans OLED, vient accidentellement de confirmer que Nintendo travaille bel et bien sur une Switch Pro.

Durant une transcription d'un appel passé auprès des investisseurs publiée sur Twitter, le PDG d'Universal Display Corp précise que “Nintendo a chois un écran OLED pour la nouvelle Switch Pro en raison des avantages de l'OLED, à savoir un contraste plus élevé et des temps de réponse plus rapides”.

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) May 10, 2021

Un fabricant vend la mèche à propos de la Switch Pro

Cette déclaration corrobore avec de précédentes rumeurs comme quoi la Nintendo Switch Pro serait équipée d'un écran OLED 7″ fabriqué par Samsung. Et justement dans ce même appel, le PDG d'Universal Display Corp fait également référence au constructeur sud-coréen, et pour cause puisque les deux compagnies sont partenaires depuis 2018. Il précise ainsi que “Samsung Display a annoncé qu'il allait développer agressivement sa présence OLED sur les marchés gaming, des smartphones et des ordinateurs portables”.

Vous l'aurez compris, ces nouveaux éléments confirment bel et bien que la Nintendo Switch Pro est en préparation. Reste maintenant à savoir quand le constructeur nippon compte officialiser son existence. Il se peut toutefois que Big N tarde à révéler sa nouvelle machine, et ce pour plusieurs raisons. Et premier lieu, les ventes de la Switch sont toujours au beau fixe, avec plus de 84 millions de consoles vendues et 587 millions de jeux écoulés selon les derniers chiffres du constructeur.

D'excellentes performances qui pourraient inciter Nintendo à retarder le lancement de la Switch Pro, à un moment où les ventes de la Switch commencent à s'essouffler par exemple. Autre point, la pénurie actuelle de semi-conducteurs pourrait avoir un impact considérable sur les capacités de production de Nintendo, une situation qui ici aussi pourrait provoquer le report de la sortie de la Switch Pro. Nintendo a d'ailleurs déjà confirmé que la pénurie de composants affectera également la Switch.

Source : Nintendo Life