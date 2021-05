Nintendo Switch : près de 6 millions de foyers ont racheté une deuxième console en 2020

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a révélé lors de la dernière conférence les résultats de l’entreprise qu'environ un cinquième des consoles de la famille Switch vendues par la société l'année dernière ont été vendues à des foyers qui en possédaient déjà une. Cela représente environ 6 millions d’unités, soit 20% des ventes.

Apparemment, le nombre foyers qui veulent plus d'une Nintendo Switch est assez important, puisque Nintendo a annoncé que plus de 20 % des ventes de Switch l'année dernière concernaient des ménages qui possédaient déjà la console. Nintendo a vendu plus de 28 millions de consoles Switch au cours de la dernière année fiscale, portant les ventes de la plateforme à 84,5 millions. Sur ces 28 millions de consoles vendu en 2020, près de 6 millions auraient été achetées par des clients qui en possédaient déjà une.

L'entreprise prévoit de vendre 25,5 millions de Nintendo Switch au cours de l'exercice 2021, qui se terminera en mars 2022. Si elle y arrive, la console dépasserait la célèbre Wii, qui aurait totalisé environ 101 millions de ventes avant que la production ne soit arrêtée.

La Nintendo Switch est à la moitié de son cycle de vie

Furukawa a déclaré à plusieurs reprises que la Switch était entrée dans la moitié de son cycle de vie, et que la console avait donc encore un peu de vie devant elle. Plus tard cette année, les ventes devraient être boostées par l’arrivée d’un remaster de The Legend of Zelda : Skyward Sword et des remakes de Pokemon Diamond et Pearl, tandis que Pokemon Legends : Arceus et Splatoon 3 sont prévus pour 2022.

Nintendo s'attend à ce que davantage de foyers commandent plusieurs consoles, ce qui ne manquera pas de se produire avec sa Switch Pro. En effet, on imagine que les ventes exploseront une fois que Nintendo dévoilera sa future console haut de gamme, dont l’existence a été confirmée par un fabricant d’écrans OLED. Aussi appelée Nintendo Super Switch, elle serait équipée d'un écran OLED 7″ fabriqué par Samsung, et profiterait de la technologie DLSS de Nvidia pour afficher de meilleurs graphismes.

Pour l’instant, il est dur de savoir quand Nintendo compte présenter cette nouvelle version de la Nintendo Switch. Il n’est pas impossible que les pénuries actuelles de composants retardent sa sortie à 2022.

Source : Nintendo