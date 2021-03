Nintendo lancerait une Switch Pro 4K avec écran 7″ OLED d’ici fin 2021

La Switch Pro pourrait bien finir par arriver, selon le très sérieux journal Bloomberg. Il affirme en effet que Samsung démarrerait la production d’écrans OLED pour la console en juin et que cette dernière sortirait à la fin de l’année. C’est à ce jour la fuite la plus sérieuse concernant l’hypothétique machine.

La Switch Pro est un serpent de mer dont on parle depuis presque la sortie de la console. Nintendo est toujours resté très flou sur le sujet et son existence ressemble plus à un fantasme qu’autre chose. Mais aujourd’hui, c’est le très sérieux site Bloomberg qui affirme, sources à l’appui, que la console sortirait à la fin de l’année 2021 et serait dotée d’un tout nouvel écran.

En effet, le site américain indique que la future console serait équipée d’un écran OLED conçu par Samsung. Cette dalle OLED rigide (et non souple comme sur les smartphones) serait fabriquée en masse à partir du mois de juin dans les usines du constructeur et la nouvelle console serait assemblée dès le mois de juillet.

Ecran OLED, compatibilité 4K…

Cet écran OLED apporterait plusieurs avantages certains par rapport à la dalle LCD (médiocre, avouons-le) de la Switch actuelle. Il serait plus grand, tout d’abord, puisqu’il adopterait une taille de 7 pouces, contre 6,2 pouces aujourd’hui (5,3 pouces pour la Switch Lite). Cette technologie offrirait également une meilleure qualité d’image, notamment au nouveau du contraste qui sera infini. Les noirs y seront profonds et les blancs éclatants. Dernier point fort : la dalle serait beaucoup moins gourmande en énergie, améliorant l’autonomie de la machine. Cependant, Bloomberg indique qu’elle se contentera d’afficher les jeux en 720p, comme la console actuelle. Un petit peu dommage, nous n’aurions pas craché sur un écran 1080p. Ce n’est pas tout, puisque cette Switch Pro serait dotée d’une nouvelle puce graphique sui serait capable d’afficher de la 4K sur un téléviseur.

A lire aussi – La Nintendo Switch Pro s’appellerait finalement Super Switch

La Switch est sortie il y a quatre ans cette semaine et déjà en 2017, elle était dépassée techniquement (ce qui ne l’empêche pas d’être une excellente console). Le but serait donc de « mettre à jour » la machine afin de rester dans la course à l’heure où le marché accueille la Xbox Series X et la PS5. Bien entendu, on pourrait voir ces infos comme une énième rumeur concernant la Switch Pro. Toutefois, Bloomberg frappe pratiquement toujours juste et on peut avoir confiance dans l’annonce prochaine de cette Switch Pro.

Source : Bloomberg