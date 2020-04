La Nintendo Switch permet enfin de transférer des jeux sur la carte SD

La Nintendo Switch vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Le firmware passe en version 10.0.0 avec une nouveauté majeure : il devient enfin possible de transférer les jeux téléchargés sur le Nintendo eShop vers la carte SD et vice-versa.

La mise à jour 10.0.0 de la Nintendo Switch est disponible et résout un problème que Nintendo a pis des années à corriger. Bonne nouvelle, vous pouvez enfin transférer les jeux de la mémoire interne vers le stockage SD. Le transfert dans le sens inverse est aussi valable. Jusqu’à présent, la seule solution pour le faire était de télécharger à nouveau le contenu à l'emplacement souhaité, ce qui était évidemment un peu pénible et pouvait souvent prendre beaucoup de temps.

Les sauvegardes de jeu ne sont toujours pas concernées

Comme le précise Nintendo dans le changelog de la mise à jour, les joueurs peuvent désormais déplacer facilement « les logiciels téléchargeables, les données de mise à jour ainsi que les DLC » d’un emplacement à un autre en quelques minutes sans avoir à reprendre le processus de téléchargement depuis le Nintendo eShop. Pour l’heure, les sauvegardes de jeu et certaines données de mise à jour ne sont toujours pas concernées.

Le pas effectué par la firme est toutefois non négligeable et permettra aux joueurs de libérer beaucoup d’espace sur le stockage interne de la Nintendo Switch quand ils en on besoin. 32 Go de mémoire dont une partie réservée au système d’exploitation de la console, cela peut évidement devenir très vie insuffisant sachant que nombreux jeux pèsent entre 10 et plus de 20 Go.

Vous pouvez donc gérer plus facilement l’espace disponible sur les deux mémoires de stockage, surtout si la carte SD est de capacité limitée. Enfin, l’autre nouveauté de la mise à jour 10.0.0 est elle aussi de taille. Il s’agit de la possibilité de remapper les boutons du contrôleur de la Switch. Vous pouvez ainsi créer des configurations de boutons personnalisées pour les Joy-Con ou la manette Nintendo Switch Pro.