Les jeux Game Boy et Game Boy Color bientôt sur Nintendo Switch Online

Un leaker annonce l’arrivée très prochaine de jeux issues de deux nouvelles plates-formes dans le service Switch Online : les Game Boy et Game Boy Advance. Cela porterait à quatre le nombre de consoles représentées dans le catalogue du service de jeu en ligne, après la NES et la Super Nintendo. La Game Boy Advance n’est pas (encore ?) concernée.

Les abonnés au service Switch Online de Nintendo ont trois avantages exclusifs. L’accès au multijoueur en ligne. La sauvegarde en ligne de leurs parties. Et une bibliothèque de jeux en provenance des anciennes consoles de la firme japonaise. Un catalogue se compose de plus d’une centaine de jeu en provenance de la NES et de la Super NES. Et régulièrement de nouveaux titres sont ajoutés.

Avant le lancement de Switch Online, quelques petits malins avaient découvert que l’application du service comptait quatre émulateurs d’anciennes consoles. La NES. La Super NES. Et deux autres qui n’ont pas encore été dévoilés. L’un d’eux pourraient bien être un émulateur Game Boy et Game Boy Color. Un YouTuber appelé NateDrake affirme en effet que Nintendo ajoutera bientôt les premiers jeux en provenance de la console. Vous pouvez retrouver la vidéo en fin de cet article.

Si vous êtes familier des émulateurs, vous devez savoir que les deux consoles portables de Nintendo sont intimement proches. Il n’y a donc généralement qu’un seul logiciel pour émuler les deux consoles (un peu comme la Game Gear et la Master System de Sega).

Des jeux Game Boy et Game Boy Color bientôt sur Switch Online, mais pas de GBA

Il explique également que l’information sera officialisée très prochainement par Nintendo. Cela permettra à la firme japonaise de relancer l’intérêt de son service, notamment sur la partie rétrogaming, qui ne compte qu'une douzaine de nouveaux jeux seulement depuis le début de l’année. Et cela permettra aussi de (re)découvrir l'un des épisodes de Metroid les plus obscures avant la sortie de Metroid Dread, le 8 octobre, en même temps que la Switch OLED. La firme attendra peut-être le Tokyo Game Show, qui aura lieu fin septembre, pour annoncer l'extension du catalogue de la Switch Online.

Le quatrième moteur n'est donc toujours associé à une console. Il aurait pu s'agir de la GBA, mais le leaker affirme qu'elle n'est pas concernée. Il pourrait également s'agir de celui de la Nintendo 64. Mais le catalogue y est moins généreux, malgré quelques titres essentiels comme le Super Mario 64 dont l'une des dernières copies physiques neuves s'est vendu plus d'un million d'euros en début d'année.