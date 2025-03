Nintendo Switch Lite : vite, cette promotion s’arrête ce soir !

Depuis sa sortie, elle fait le bonheur des petits et des grands. D’autant plus quand elle est disponible à un prix canon. C’est la Nintendo Switch Lite et vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour moins de 160 euros sur Rakuten. On vous explique comment faire.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

C’est le grand retour du code promo RAKUTEN10 ! Mais attention car il n’est valable que jusqu’à ce soir minuit. Du coup, pour vous faciliter le travail, on vous a sélectionné les meilleures offres du moment à ne pas manquer.

Après l’iPhone 16 à moins de 120 euros, voici la console portable Nintendo Switch Lite à prix mini. Normalement en vente pour 199,99 €, la console s’affiche en ce moment à prix réduit pour 169,99 € et, quand vous ajoutez le fameux code promo RAKUTEN10, vous avez 10 euros de baisse de prix supplémentaire. Ainsi, vous n’aurez qu’à débourser 159,99 euros pour pouvoir profiter de cette console ou pour l’offrir à un proche.

En plus, la livraison rapide est offerte. Vous recevrez donc la Nintendo Switch Lite entre 2 et 5 jours après votre achat. Et pour finir sur une dernière bonne note, cette achat vous permet d’ajouter 1,70 euros sur la cagnotte de votre compte de fidélité.

Nintendo Switch Lite : la console portable la moins chère de Nintendo est encore moins chère avec ce code promo

Au fil des années, Nintendo a étoffé sa gamme de console portable avec 3 modèles distincts et complémentaires qui correspondent à des usages différents.

La Nintendo Switch Lite s’est très vite imposée comme la console nomade par excellence mais aussi l’option la moins chère pour pouvoir jouer aux excellents jeux exclusifs de la console comme ceux des franchises mythiques, Mario ou Zelda par exemple.

Plus légère et plus compacte que la Nintendo Switch classique, cette version s’utilise uniquement en mode portable. C’est donc la console préférée des joueurs qui sont souvent en déplacement. Elle dispose ainsi d’un écran tactile de 5,5 pouces pour une expérience de jeu toujours confortable et fluide.

Par ailleurs, son design soigné et ses nombreux coloris disponibles en font une console qui plaira au plus grand nombre. Ainsi, si vous avez plusieurs enfants, chacun pourra choisir sa couleur préférée et plus personne ne se disputera la console de l’autre.