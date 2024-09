Nintendo Switch Lite Animal Crossing et abonnement Online : l’offre à prix choc des French Days chez la Fnac

Profitez des French Days pour vous offrir la Nintendo Switch Lite en édition spéciale Animal Crossing, accompagnée d’un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de jeux vidéo nomades, disponible jusqu’au 30 septembre chez la Fnac.

Profiter de l'offre maintenant

À l’occasion des French Days, la Fnac propose une offre spéciale sur la Nintendo Switch Lite Edition Animal Crossing (Méli Mélo Hawai) accompagnée de 12 mois d’abonnement au service Nintendo Switch Online et du jeu Animal Crossing : New Horizons™ préinstallé. Cette promotion est valable jusqu’au 30 septembre, une opportunité à saisir pour les amateurs de jeux vidéo.

Une console portable dédiée au jeu nomade

La Nintendo Switch Lite, sortie en 2019, est une version plus légère et compacte de la console hybride de Nintendo. Contrairement à la Nintendo Switch classique, ce modèle est exclusivement conçu pour une utilisation en mode portable. En effet, il n’est pas possible de connecter la Switch Lite à un écran de télévision. Toutefois, elle offre une solution ergonomique pour les joueurs qui souhaitent profiter de leurs jeux préférés en déplacement.

Dotée d’un écran tactile de 5,5 pouces, cette console permet une expérience de jeu confortable et fluide. Son design soigné et sa légèreté en font une console idéale pour les joueurs nomades. L’édition Animal Crossing Méli Mélo Hawai arbore des motifs inspirés de l’univers du célèbre jeu Animal Crossing: New Horizons, renforçant ainsi son attrait pour les fans de ce titre. Ces derniers pourront même profiter du jeu gratuitement, déjà pré-installé dans la console.

L'abonnement Nintendo Switch Online inclus

Ce pack inclut également 12 mois d’abonnement au service Nintendo Switch Online. Ce dernier est essentiel pour profiter pleinement des fonctionnalités multijoueurs de la console. Grâce à cet abonnement, les utilisateurs peuvent jouer en ligne avec leurs amis ou affronter d’autres joueurs à travers le monde sur des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate.

Outre le mode multijoueur en ligne, l’abonnement Nintendo Switch Online donne accès à une vaste collection de jeux classiques NES et Super NES, permettant de redécouvrir des titres emblématiques comme Super Mario Bros. ou The Legend of Zelda. Ce service inclut également la sauvegarde des données dans le cloud, garantissant la sécurité des sauvegardes même en cas de perte ou de changement de console.

Les abonnés peuvent aussi profiter d'offres exclusives et de promotions spéciales sur certains jeux via le Nintendo eShop. Il s’agit donc d’un avantage non négligeable pour ceux qui souhaitent maximiser leur expérience sur la console.

En savoir plus sur le pack Switch chez la Fnac

Une offre à saisir pendant les French Days

Cette promotion, disponible chez la Fnac dans le cadre des French Days, permet d’obtenir à un prix avantageux la Nintendo Switch Lite Edition Animal Crossing ainsi qu’un an d’abonnement à Nintendo Switch Online. C’est une excellente opportunité pour les joueurs souhaitant s’équiper ou offrir un cadeau, tout en bénéficiant d’une offre compétitive.

Les French Days prennent fin le 30 septembre, et cette offre pourrait ne plus être disponible au-delà de cette date. Avec son design unique, ses fonctionnalités pratiques et son prix attractif, ce pack représente une option intéressante pour les amateurs de jeux vidéo.

En résumé, ce pack Nintendo Switch Lite Edition Animal Crossing et 12 mois d’abonnement Nintendo Switch Online combine parfaitement portabilité, immersion dans un univers de jeu populaire, et accès à des fonctionnalités en ligne indispensables. C’est une promotion à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent rejoindre l’univers Nintendo ou étendre leur expérience de jeu.