Nintendo Switch : comment maximiser la durée de vie de la batterie ?

Vous tenez à votre Nintendo Switch, mais craignez que votre batterie ne vous lâche en cours de route ? Nous vous proposons une sélection de petites actions à réaliser afin d’optimiser la durée de vie de la batterie de votre console hybride.

La Nintendo Switch va être supportée pendant de longues années, avec des sorties de jeux et accessoires pour proposer de nouvelles expériences sur le long terme. Big N a prévu une durée de vie plus conséquente pour sa console hybride que pour ses précédentes générations, portable et salon confondues. Mais pour en profiter jusqu’au bout, encore faut-il que le hardware tienne le coup tout ce temps. On pense notamment à la batterie lithium-ion, qui est très souvent le point faible de la durabilité des appareils électroniques (smartphones, ordinateurs portables…). C’est pourquoi nous vous donnons ici quelques conseils pour prendre soin de la batterie de votre Switch et ainsi tenter de maximiser sa durée de vie.

Entretenir la batterie

Comme sur les voitures, la batterie des Nintendo Switch doit être mise à contribution et être rechargée régulièrement pour ne pas tomber définitivement à plat. Si vous achetez une PS5 ou une Xbox Series X à leur sortie et que vous mettez votre Switch au placard, vous devez impérativement la ressortir de temps en temps pour l’allumer et la recharger. « Assurez-vous de recharger les appareils pourvus d’une batterie au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n’est pas utilisée pendant une période prolongée, il peut devenir impossible de la recharger », explique Nintendo. Un conseil qui s’applique aussi bien à la Switch qu’à vos autres appareils à batterie. Cela vaut donc aussi pour votre vieux smartphone que vous avez gardé en réserve au cas où, et qui ne sera possiblement plus opérationnel quand son moment est finalement venu de dépanner.

Le mode veille

La Nintendo Switch embarque un mode veille personnalisable. Celui-ci permet entre autres d’activer automatiquement la veille sur la console après une durée d’inactivité prédéfinie. Vous avez le choix entre 1, 3, 5, 10 ou 30 minutes en mode portable et en mode sur table et entre 1, 2, 3, 6, 10 ou 30 minutes en mode téléviseur. Ce faisant, votre appareil ne tourne pas pour rien à plein régime lorsque vous ne l’utilisez pas. Et après quelques années d’utilisation, la différence sur l’état de la batterie se fait sentir.

Attention à la chauffe

Évitez de faire surchauffer votre Nintendo Switch pour préserver la batterie. Il est par exemple déconseillé de jouer à un titre gourmand en ressources sur la console alors que celle-ci est en train de se recharger. Comme tout appareil électronique, l’hybride de Big N est sensible à la chaleur. En cas de forte température, ne la laissez pas exposée au soleil. Ne l’oubliez pas non plus devant un poêle ou radiateur durant l’hiver. Enfin, l’humidité n’est pas un ami et doit être évitée.

N’oubliez pas non plus de partir à la chasse à la poussière au niveau des ventilations afin que celle-ci ne s’immisce pas dans les entrailles de l’appareil. La poussière ne risque pas d’endommager directement la batterie, mais peut détériorer d’autres composants. Et si ceux-ci ne fonctionnent pas convenablement, cela peut entraîner une surchauffe de la console, qui là serait dommageable à la batterie.

Une batterie externe pour faire souffler la principale

Le problème de la batterie externe est qu’il ajoute du poids à la console, qui peut ainsi être moins agréable à utiliser en mode portable. Mais il existe des modèles, haut de gamme, qui parviennent à allier forte capacité, design compact et relative légèreté.

Sur son site officiel, Nintendo fait savoir qu’ »à mesure des cycles de recharge, l’autonomie de la batterie diminue graduellement« . C’est le cas pour toutes les batteries de type lithium-ion. Si vous utilisez une batterie externe, vous boostez donc l’autonomie de la console, mais aussi la durée de vie de sa batterie, puisque celle-ci est moins mise à contribution et nécessite donc moins de cycles de recharge.

Optimiser l’usage de la batterie de la Switch

Comme nous avons pu le voir un peu plus haut, la principale cause de la dégradation de la santé de la batterie est tout simplement la recharge. Et pour éviter de recharger la Switch trop souvent (sans pour autant arrêter d’y jouer ou s’imposer top de contraintes), il est possible d’optimiser quelques réglages afin de réguler sa consommation énergétique.

Comme sur les smartphones et les ordinateurs portables, c’est souvent l’écran qui l’un des éléments les plus gourmands en la matière. Quand cela est possible, nous vous suggérons donc de baisser la luminosité de celui-ci. Lorsque vous êtes dans un environnement sombre par exemple, qui ne nécessite que peu de rétroéclairage de la part de la dalle LCD de la console.

Si vous n’avez pas besoin de connectivité, le fait de passer en mode avion peut aussi aider. La recherche réseau est aussi une fonctionnalité énergivore. Les vibrations des Joy-Con peuvent contribuer à renforcer l’immersion dans le jeu, mais les moteurs qui permettent cela puisent aussi dans la réserve d’énergie de la Switch. Vous pouvez les désactiver si vous ne les estimez pas indispensables.

Remplacer la batterie

Sur le long terne, toutes ces petites attentions peuvent contribuer à grignoter un peu de temps de temps et prolonger la durée de vie de votre batterie. Mais si vous avez acheté votre Switch en mars 2017, dès sa sortie, il est probable que même en faisant attention ou en ne jouant que très peu en mode portable, votre batterie indique à un moment donné de sérieux signes de faiblesse.

Dans ce cas, vous devrez soit compter seulement avec une batterie externe, soit remplacer votre batterie. Nintendo, qui applique une politique assez proche à celle d’Apple à cet égard, conseille fortement de ne pas changer soi-même la batterie ou de passer par un service tiers pour ce faire. Vous êtes plutôt invité à contacter le service consommateur Nintendo pour procéder à la substitution. Vous devrez pour cela envoyer votre console au constructeur, comme dans le cadre d’une réparation.

Pour payer moins cher, vous pouvez aussi ignorer les recommandations de Nintendo et acheter une batterie pour la remplacer vous-même. Vous pouvez pour cela vous aider de tutos disponibles sur YouTube. Vous pouvez aussi passer par une société tierce spécialisée si vous n’avez pas confiance en vos capacités. Attention, prenez bien en compte le fait que cela fait sauter la garantie si celle-ci est encore active.