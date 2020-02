Alexa peut vous dire quel vin ira bien avec votre repas, voici comment

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, peut vous dire quelle bouteille de vin ira avec tel ou tel repas. Il suffit pour cela d’installer simplement une skill ! Nous vous proposons une petite sélection de skills pour mieux marier un Bordeaux, Saint Emilion ou Chardonnay avec ce que vous cuisinez.

Si Alexa a bien un atout sur Google Assistant ou Siri, ce sont ses Skills. Il est en effet possible de lui donner de nouveaux talents, simplement en ajoutant l’une des milliers de ces fonctionnalités qui peuvent être créés par des développeurs tiers. On trouve de tout : des jeux, des radios, des sons… mais aussi des skills pratiques pour vous aider à faire de meilleurs choix.

Et ça peut devenir très pratique, surtout si vous êtes en train de cuisiner pour toute une tablée, et que vos notions d’oenologie sont un peu rouillées. Il existe en effet plusieurs skills en Français qui peuvent vous aider à marier les vins avec ce que vous cuisinez. Il y a d’abord la skill Mon petit sommelier, véritable référence pour marier vos fromages, desserts et plats de résistance. En plus de vous aider à mieux associer les saveurs, cette skill a l’avantage de faire sortir des sentiers battus pour découvrir plus de vignobles. Pour l’utiliser, il suffit de dire Alexa, ouvre mon petit sommelier puis de vous laisser guider.

Cette skill est difficile à dissocier de son pendant logique, surtout si vous avez pas mal de bouteilles : Ma Cave A Moi. L’idée est de vous aider à mieux gérer vos vins et votre cave : vous réalisez un inventaire de votre cave sur le site (gratuit) macaveamoi.fr, puis connectez cet inventaire à la skill Alexa. Il devient alors possible de demander des choses comme Alexa, parle-moi de ma cave. En prime, comme la skill dont nous vous parlions plus haut, Ma Cave à Moi peut aussi vous aider à marier vos vins. Ces deux skills sont entièrement gratuites.

Lire également : Amazon Alexa – les meilleures commandes vocales à essayer sur votre enceinte Echo

Comment ajouter une skill Alexa ?

Pour cela c’est très simple :

Allez sur Amazon.fr et connectez-vous avec vos identifiants

Recherchez la skill que vous souhaitez installer via le champ de recherche

Cliquez sur la Skill, puis sur Activer

La skill sera alors disponible sur toutes vos enceintes connectées reliées à votre compte Amazon. Que pensez-vous de ces skills pour vous aider à choisir du vin ? Partagez votre avis dans les commentaires.