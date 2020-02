WhatsApp : comment activer le mode sombre avant tout le monde

WhatsApp commence à tester son mode sombre sur Android et iOS. Il est possible de tester ce thème doux pour les yeux et pour la batterie, à condition de rejoindre le programme de bêta. On vous explique tout dans ce tutoriel rapide.

Envie de tester le mode sombre sur votre smartphone Android ou sur iOS ? Ce thème est conçu pour reposer les yeux, sans faire exploser le contraste comme avec les modes inversés, et sans aberrations – les images, par exemple, ne se transforment pas en négatif. Mais ce n’est pas tout : les smartphones dotés d’un écran AMOLED peuvent profiter de ce mode pour économiser de l’énergie, et donc prolonger leur autonomie.

La raison est simple : les pixels des écrans dérivés des technologies OL.ED émettent leur propre lumière. Un pixel sombre est donc un pixel qui dépense peu d’énergie, et à l’inverse un pixel clair est plus énergivore. On sait que WhatsApp travaille depuis longtemps sur son mode sombre. Il est désormais possible de le tester, à condition de rejoindre le programme bêta.

Comment activer le mode sombre de WhatsApp sur Android ?

Pour cela :

Cliquez ici pour rejoindre le programme bêta (dans la limite des places disponibles)

Attentez confirmation que votre compte a bien été traité

Mettez à jour l’application (version 2.20.53 ou ultérieure)

Si cette étape n’a pas fonctionné, cliquez ici pour télécharger directement le dernier APK de WhatsApp

Quittez et ouvrez WhatsApp

Allez dans Réglages > Discussions pour activer le mode sombre

Comment activer le mode Sombre de WhatsApp sur iOS ?

C’est tout aussi simple :

Assurez-vous d’être sur iOS 13 ou ultérieur

Cliquez ici pour rejoindre le programme bêta (dans la limite des places disponibles)

Installez TestFlight sur votre appareil

Cliquez sur le lien dans le mail d’invitation de WhatsApp

Mettez à jour et lancez WhatsApp

Allez dans Réglages > Discussions pour activer le mode sombre

A découvrir aussi : Comment installer la dernière version de WhatsApp ?