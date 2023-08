Nintendo Switch : cette minuscule manette promet 16 boutons et quelques crampes aux mains

Le fabricant de manettes et accessoires 8BitDo annonce la Micro, un contrôleur miniature doté de 16 boutons et compatible Switch, Android et Raspberry Pi. Attention aux crampes.



Si vous n'aimez pas les Joy-Cons de la Nintendo Switch, ce ne sont pas les alternatives qui manquent. Mais peut-être que vous aimez bien son petit format, sans vouloir sacrifier le nombre de boutons accessibles ? Ne cherchez plus, le fabricant 8BitDo a répondu à votre appel. Spécialisé dans les manettes et accessoires pour consoles et Android, ce n'est pas la première fois qu'il tente de miniaturiser un périphérique. Le modèle Zero 2 existe depuis quelques années déjà. La nouvelle Micro, c'est son nom, fait mieux : 16 boutons fonctionnels pour une taille de briquet.

Elle mesure exactement 7,2 cm de long pour 4,07 cm de haut et 1,41 cm d'épaisseur. Ce n'est pas son poids qui vous fera mal aux poignets : 24,8 g sur la balance. La manette Micro est compatible avec la Nintendo Switch, Switch OLED et Switch Lite, mais aussi avec les appareils Android et Raspberry Pi. Elle ne sert donc pas qu'aux jeux vidéo puisque vous pouvez activer un mode clavier et attribuer les fonctions que vous voulez aux boutons via l'application mobile dédiée.

Cette manette miniature offre 16 boutons pour jouer à la Nintendo Switch ou sur Android

8BitDo n'a pas réussi (ou n'a pas voulu) intégrer des joysticks sur son contrôleur Micro. Il faudra vous contenter d'une croix directionnelle, de boutons “plus” et “moins”, de quatre boutons Y, X, B, A, répartis comme sur une manette Super Nintendo, et des gâchettes/boutons sur la tranche supérieure. Le tout fonctionne en Bluetooth pendant environ 10h avant de devoir recharger la batterie de 180 mAh, selon le constructeur. Un port USB-C permet le branchement en filaire.

Étant donné son format miniature, n'attendez pas de vibrations ou de capteurs de mouvement, il n'y en a pas. Pour le moment, la version française du site de 8BitDo ne propose pas le modèle, mais la version américaine si, à 24,99 $. Vous trouverez également le périphérique en précommande sur Amazon au prix de 21,80 €. La sortie est prévue pour le 22 septembre selon le site de vente en ligne. Bon courage si vous sautez le pas et lancez une partie de Zelda Tears of the Kingdom avec la Micro. On a mal aux mains rien qu'en la regardant.