Je viens d’avoir la Switch 2, voici sept choses que j’aurais aimé savoir dans de l’allumer

La Nintendo Switch 2 est enfin disponible, et cette dernière s’accompagne d’une multitude de détails un peu cachés auxquels vous n’auriez pas forcément pensé en l’achetant. En voici une petite liste non exhaustive qui vous permettra d’en savoir un peu plus sur la nouvelle console hybride de Nintendo et ses spécificités.

Ça y est, elle est là, la Nintendo Switch 2 est entre nos mains et on l’a testée ! Si Nintendo a bien communiqué en long, en large et en travers sur sa nouvelle console avant de la commercialiser, la quantité de fonctionnalités intégrées va occasionner pas mal de surprises auprès des joueurs, et ce qu’ils se soient renseignés au préalable ou non. Qu’il s’agisse de compatibilités matérielles entre l’ancienne Switch et la nouvelle génération, de fonctionnalités un peu cachées, peu ou pas documentées par le constructeur, nous vous proposons de faire le tour d’horizon de tout un tas d’informations qu’il est important de connaître en achetant la nouvelle console de Nintendo.

Je peux faire tourner mes jeux Switch 1 sur Switch 2 ?

Bien sûr ! La Nintendo Switch 2 dispose d’un port cartouche lisant des cartes de jeu au format d’apparence identique à celles de sa devancière. Elle est entièrement rétrocompatible et peut donc lire absolument tous les jeux de la première Nintendo Switch, bien que quelques rares problèmes de compatibilité existent. Nintendo y a dédié une page entière sur son site officiel.

Je peux récupérer mes sauvegardes de Switch 1 sur Switch 2?

Le système de transfert de la Nintendo Switch vers la Nintendo Switch 2 est assez simple du moment que vous disposez toujours de votre ancienne console avec vous au moment où vous paramétrez la nouvelle. En effet, la machine va elle-même vous demander au début de l’installation si vous souhaitez transférer des données, et le processus à suivre requiert juste de maintenir les deux consoles à proximité l’une de l’autre le temps que le transfert des données de jeu se fasse de l’une à l’autre. Il est même possible de transférer vos captures d’écran de la première Switch vers la Switch 2. Il convient juste de rappeler que certains jeux verront leur sauvegarde supprimée de la Switch d’origine une fois le transfert effectué, car elles ne peuvent coexister sur deux consoles simultanément, comme les jeux de la licence Pokémon par exemple.

J’ai les deux Zelda de la Switch, comment obtenir leurs mises à jour améliorées ?

La puissance bien plus importante de la Nintendo Switch 2 aidant, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont droit à une amélioration de performances plus que notable sur cette nouvelle console. Leur résolution et leur taux d’images par seconde est sensiblement augmenté, les rendant plus détaillés et surtout, bien plus fluides (passant de 30 images par seconde, parfois instables, à 60 images par seconde parfaitement stables). Si cette mise à jour coûte 10€ par jeu (sous réserve de déjà les posséder), elle est offerte aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel (39,99€ par an), mais la manière d’y accéder est quelque peu cachée.

Dois-je acheter une protection d’écran pour ma Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 étant une console hybride, vous serez très certainement amené à y jouer en mode nomade régulièrement, et de fait, à la transporter. Toute console disposant d’un écran se doit d’être protégée à ce niveau, et vous avez sans doute déjà envisagé d’investir dans une protection pour celui de la Switch 2. Sachez que ce n’est pas nécessaire d’emblée, car… la nouvelle console de Nintendo en embarque déjà un par défaut ! Le constructeur l’a indiqué dans sa notice d’informations de santé et sécurité, avec une mention on ne peut plus explicite : « L’écran est recouvert d’une couche de film conçue pour empêcher la dispersion de fragments en cas de dommage. Ne le retirez pas. »

Le mode souris est-il vraiment utile ?

Beaucoup plus que vous ne pourriez l’imaginer ! Cela n’est pas évident en apparence, mais vous pouvez utiliser la nouvelle fonction souris des Joy-Con dans bien d’autres circonstances que dans les jeux qui l’exploitent (comme Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ou le portage de Cyberpunk 2077 édition Ultime). Ce mode souris fonctionne tout simplement dans tous les menus de la console, y compris dans le Nintendo eShop, et vous pouvez en régler la sensibilité dans les paramètres des accessoires. De quoi fluidifier votre utilisation de la machine ! Poser votre Joy-Con sur le flanc sur une table, ou un tapis de souris, ou même sur vos jambes pourrait vite devenir un réflexe…

Les joy-con de la Switch 1 marchent-ils sur la Switch 2 ?

Si vous avez conservé une paire de Joy-Con de votre première Nintendo Switch, sachez que ces derniers sont parfaitement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Il suffit pour cela de les associer avec votre nouvelle console grâce au bouton de synchronisation, et en suivant la procédure prévue à cet effet dans les paramètres des manettes de la machine. Cependant, comme vous vous en doutez peut-être, ils ne sont pas prévus pour s’attacher à la Switch 2 de la même manière qu’avec son ancêtre. Nintendo a cependant commercialisé, et ce très certainement en prévision de cette situation, une station de recharge pour les Joy-Con originaux.



Y a-t-il d’autres trucs à savoir ?

Puisqu’on parlait de Joy-Con, sachez qu’il faut se méfier quelque peu du système magnétique permettant d’attacher ceux de la Nintendo Switch 2 à la console. Ce mécanisme est assez efficace et vous pourriez donc, en ne faisant pas attention, vous pincer les doigts avec. C’est arrivé à votre serviteur en dépit de sa grande expérience des consoles de jeux et d’innombrables types de manette testées à son grand âge, donc nous partons du principe qu’il vaut mieux vous prévenir.