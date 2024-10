Nintendo Switch 2 : l’annonce serait imminente, on a peut-être même déjà une date

Cela fait maintenant des années que l’on attend de pied ferme la prochaine console de Nintendo, et tout porte à croire que l’attente pourrait bientôt prendre fin. L’annonce pourrait avoir lieu d’ici quelques jours seulement.

De nouvelles rumeurs circulent autour de la très attendue Nintendo Switch 2, suggérant une annonce potentielle dans les prochains jours. Selon PH Brazil, une source réputée fiable dans le domaine des fuites concernant Nintendo, la présentation de la nouvelle console portable pourrait intervenir avant la fin octobre.

Le timing de cette annonce ne serait pas anodin. Nintendo doit tenir une conférence avec ses investisseurs le 5 novembre, et son catalogue actuel est jugé relativement faible. PH Brazil suggère que l'entreprise japonaise pourrait choisir les 28 ou 29 octobre pour dévoiler sa nouvelle console, afin de présenter un projet attractif à ses investisseurs.

La Nintendo Switch 2 serait annoncée d’ici novembre 2024

Jusqu'à présent, Nintendo s'est montré particulièrement discret concernant sa prochaine console, se contentant d'indiquer qu'une annonce interviendrait « durant cette année fiscale ». Cette période de silence a été ponctuée par diverses fuites, certaines concernant le design présumé de la console, d'autres ses spécifications techniques potentielles.

Un autre élément vient alimenter ces spéculations : le changement de nom d'utilisateur du leaker Pyoro sur le réseau social X (anciennement Twitter). Les communautés Reddit et X y voient un indice supplémentaire pointant vers une annonce imminente de la Switch 2, le nouveau pseudonyme “Alarmo” étant interprété comme un signal.

Cependant, ces informations doivent comme toujours être prises avec une grosse pincée de sel. PH Brazil n'a pas révélé ses sources, et le changement de nom de Pyoro pourrait être lié à un tout autre événement. Nintendo, fidèle à sa tradition de discrétion, n'a fait aucun commentaire sur ces rumeurs.

Cette succession d'indices et de fuites intervient dans un contexte où les attentes des joueurs sont particulièrement élevées. La Switch originale, lancée en 2017, a connu un succès phénoménal, et sa succession est l'un des sujets les plus discutés dans l'industrie du jeu vidéo. Les prochains jours seront donc décisifs pour confirmer ou infirmer ces rumeurs, mais une annonce rapide aurait du sens. Nintendo annonce généralement ses consoles plusieurs mois avant leur sortie, et on sait que la Switch 2 devrait être lancée dès le printemps prochain.