Nintendo Switch 2 : dock redessiné, nouveau logo, ces photos volées dévoilent tout en avance !

De nouvelles images présumées de la Nintendo Switch 2 viennent d'apparaître sur Reddit, offrant un premier aperçu de la console tant attendue. Un utilisateur, surnommé “NextHandheld”, qui avait précédemment annoncé détenir des informations sur la future console de Nintendo, a tenu sa promesse en partageant plusieurs clichés le jour de Noël.

Les photos révèlent plusieurs changements notables par rapport au modèle actuel. Le plus frappant concerne les Joy-Con, qui semblent désormais s'attacher magnétiquement plutôt que via un rail de glissement. La console arbore également une béquille en forme de U et un dock au design plus arrondi que son prédécesseur.

Selon NextHandheld, le nouveau dock serait équipé de deux ports USB-A sur le côté, ainsi que de ports USB-C, HDMI et Ethernet à l'intérieur. Les images montrent également furtivement le logo officiel de la Nintendo Switch 2, bien que celui-ci apparaisse de manière floue sur les clichés. Il s’agit bien du logo original avec un gros 2 sur le côté, comme l’avaient laissé entendre les fuites précédentes. La console sera donc bien nommée Switch 2, si l’on se fie à ce logo.

Lire également – Agacé par les fuites, Nintendo pourrait très bientôt dévoiler la Switch 2

Il s’agit bien d’images de la Switch 2, c’est presque sûr

Face aux spéculations sur l'authenticité des images, les modérateurs de Reddit ont partagé des photos supplémentaires qu'ils avaient reçues de NextHandheld, notamment des gros plans du dock et du logo. Bien que ces fuites ne puissent être confirmées avec certitude, elles correspondent aux précédentes rumeurs qui circulaient sur la console.

La vérité ne devrait plus tarder à éclater. Nintendo a déjà confirmé qu'elle dévoilerait sa prochaine console avant la fin mars 2025. Plusieurs sources suggèrent même que l'événement de lancement pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Certaines fuites suggèrent un lancement dès le mois de janvier, avec une sortie programmée au cours des mois suivants.

Cette nouvelle version de la Switch suscite d'autant plus d'intérêt que des fuites récentes évoquent une console « très capable » en termes de performances, potentiellement apte à faire tourner des jeux AAA modernes. Un rapport de Foxconn Tech, partenaire clé de Nintendo, suggère même que des unités seraient déjà stockées, prêtes à être expédiées.