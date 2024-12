La Nintendo Switch 2 serait annoncée en janvier 2025, l’année va démarrer en fanfare

La Nintendo Switch 2 se dévoile de plus en plus. Plusieurs de ses caractéristiques ont fuité récemment, et nous apprenons qu'une annonce officielle pourrait intervenir en janvier 2025.

On l'attend depuis des années, mais Nintendo n'est pas pressé de la sortir étant donné les performances encore excellentes de la première génération de sa console hybride. Cette fois, le lancement de la Switch 2 semble imminent. Sur Reddit, un certain NextHandheld prétend avoir une version finalisée de l'appareil, ainsi que son dock, entre les mains. Il partage également plusieurs informations intéressantes.

Si l'on pouvait d'abord être dubitatif quant à la fiabilité de la source, le média The Verge, qui a pu échanger avec elle, affirme être convaincu qu'elle est tout à fait légitime. NextHandheld nous apprend que le nom officiel de la console devrait bien être Switch 2. Il décrit un logo avec un des joycons en haut à gauche, le chiffre 2 en haut à droite, puis la mention Nintendo Switch plus bas.

Plus que quelques semaines d'attente pour que Nintendo dévoile la Switch 2

Le leaker fait savoir que Nintendo envisage d'annoncer la Switch 2 en janvier 2025. Pour rappel, le fabricant a déjà fait savoir que la console serait présentée avant la fin de son année fiscale en cours, qui s'achève le 31 mars prochain. Mais on peut aussi penser que Big N va chercher à commercialiser la Switch 2 avant cette date. Pour ce faire, et pour éviter la multiplication des fuites, déjà de plus en plus fréquentes, un lancement en janvier fait sens.

Selon, NextHandheld, la Switch 2 disposera de boutons et de joysticks légèrement plus gros. Leur système d'attache produirait un clic magnétique “satisfaisant”, explique-t-il. Le poids de la console serait à peu près identique à la Switch actuelle, tandis que l'écran serait un peu mieux mis en avant. L'affichage resterait par contre LCD. Un modèle OLED sortira potentiellement un peu plus tard. The Verge a vu des photos d'une nouvelle béquille en forme de U, qui est décrite comme semblant plus solide que celle de la Switch OLED.

L'insider affirme qu'il publiera des preuves de ses dires après Noël, car il pourrait être identifié aisément par Nintendo s'il le faisait dès à présent. D'après le cabinet de conseil DFC Intelligence, la Switch 2 va cartonner. Il prévoit entre 15 et 17 millions de consoles vendues rien qu'en 2025.

Source : The Verge