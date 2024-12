La Nintendo Switch 2 pourrait faire tourner les derniers jeux AAA sans broncher

De nouvelles informations encourageantes circulent concernant la future Nintendo Switch 2, dont la sortie est pressentie pour 2025. Un développeur réputé, connu sous le pseudonyme « Matt » sur les forums Install Base et ResetEra, affirme que la console sera « très capable » de faire tourner des jeux majeurs.

Cette révélation intervient alors que la Switch originale, malgré son succès retentissant depuis près de 8 ans, n'a pas pu accueillir certains titres récents les plus gourmands en raison de ses limitations techniques. Selon Matt, « Nintendo et les éditeurs tiers voient les jeux AAA sur Switch 2 comme un important moteur de croissance » et « le matériel sera très performant ». Il ajoute que « beaucoup de joueurs seront agréablement surpris » par les jeux qui sortiront sur la console.

Bien que Nintendo n'ait pas encore dévoilé les spécifications techniques officielles, ces déclarations laissent entrevoir un bond significatif en termes de puissance. Sans prétendre rivaliser avec la PS5 Pro, la Switch 2 pourrait enfin accueillir des titres majeurs qui ont fait l'impasse sur la première version, comme Final Fantasy VII Remake, Elden Ring, ou Street Fighter 6.

Nintendo pourrait changer de cap avec la Nintendo Switch 2

La stratégie de Nintendo a toujours été de privilégier l'innovation plutôt que la pure puissance, proposant des consoles moins onéreuses que la concurrence. Cependant, les retours positifs des développeurs suggèrent que la Switch 2 pourrait marquer un tournant dans cette approche.

Une présentation officielle est attendue d'ici mars 2025, avec des rumeurs persistantes évoquant un événement dès janvier. Les Direct de Nintendo ayant tendance à se tenir début février, l'annonce pourrait survenir dans les prochaines semaines. Plusieurs studios ont déjà commencé à teaser des jeux pour « les plateformes Nintendo », laissant présager un catalogue de lancement prometteur.

La production de masse serait déjà en cours chez Foxconn Tech, l'assembleur partenaire de Nintendo. Des fuites évoquent également de nouvelles fonctionnalités pour les Joy-Con, notamment un bouton « C » supplémentaire et un système d'attache magnétique.

Même si ces informations sont à prendre avec précaution, elles dessinent les contours d'une console qui pourrait permettre à Nintendo de se rapprocher techniquement de ses concurrents, tout en conservant sa philosophie unique.