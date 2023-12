Nintendo : jouer à Super Mario Odyssey réduirait les symptômes dépressifs, cette étude le prouve

Certains jeux vidéo peuvent s’avérer très utiles pour votre santé mentale, si l’on en croit les découvertes d’une nouvelle étude allemande qui a étudié les bienfaits d’un célèbre jeu Nintendo : Mario Odyssey.

Des chercheurs allemands ont découvert des preuves suggérant que le monde magique de Mario dans le jeu “Super Mario Odyssey” pourrait servir d'outil thérapeutique pour les personnes souffrant d'un trouble dépressif majeur (TDM). L'étude, publiée dans Frontiers of Psychology, s'est concentrée sur les symptômes cognitifs du trouble dépressif majeur, notamment l'humeur, l'affect et les troubles cognitifs tels que les problèmes de mémoire.

La recherche a porté sur 46 participants diagnostiqués comme souffrant de troubles dépressifs majeurs, répartis en trois groupes. Un groupe s'est immergé dans les paysages captivants de Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch, tandis qu'un autre s'est engagé dans un programme informatique d'entraînement cognitif appelé CogPack. Le troisième groupe a suivi des traitements traditionnels impliquant une psychothérapie et des médicaments.

Jouer à Mario Odyssey peut améliorer votre santé mentale

Après une période de six semaines, le groupe qui s'est aventuré dans le monde vibrant de Super Mario Odyssey a fait état d'une diminution remarquable de 50 % des symptômes de TDM autodéclarés. En outre, ce groupe a fait preuve d'une plus grande motivation à poursuivre le traitement que ses homologues, qui ont, eux, utilisé un programme informatique d'entraînement cognitif (“CogPack”) ou suivi des traitements standard pour ces symptômes.

« Les résultats indiquent qu'après six semaines d'entraînement, le groupe de jeu vidéo en 3D [le groupe “Super Mario Odyssey”] a montré une diminution significative de la proportion de participants présentant des niveaux cliniquement significatifs de symptômes dépressifs par auto-évaluation et une motivation moyenne d'entraînement plus élevée par rapport au groupe de contrôle actif », affirment les auteurs de l'étude en guise de conclusion.

L'étude a montré que les participants présentant des niveaux élevés de symptômes dépressifs ont vu leur état diminuer le plus en jouant à Super Mario Odyssey. Les auteurs de l'étude ont alors découvert le potentiel de l'entraînement aux jeux vidéo en tant qu'intervention rentable et réalisable pour les patients souffrant de troubles mentaux majeurs. Évidemment, les sessions de jeu doivent toujours venir en complément d'un traitement classique et d’une thérapie régulière, et ne sont pas vouées à remplacer totalement les méthodes de traitement traditionnelles.

L'étude s'est aussi concentrée sur les symptômes cognitifs, en mettant l'accent sur la mémoire et les capacités de résolution de problèmes, plutôt que sur les symptômes affectifs tels que la tristesse. Des recherches antérieures ont suggéré que les jeux en 3D, tels que Super Mario Odyssey, sollicitent l'hippocampe, une région du cerveau liée à l'apprentissage et à la mémoire.

Sur cette base, une étude publiée en 2015 dans le Journal of Neuroscience a également révélé une augmentation de 12 % des performances de la mémoire avec les jeux vidéo en 3D par rapport à leurs équivalents en 2D. Une autre étude de 2017, publiée dans Nature, a révélé que les jeux de plateforme en 3D contribuaient à l'augmentation de la matière grise dans l'hippocampe.

Des recherches plus poussées sont nécessaires pour apporter des conclusions à l’étude

Si cette nouvelle étude est prometteuse, les chercheurs reconnaissent que la petite taille de l'échantillon ne permet pas d’apporter de conclusions certaines aux bienfaits de Mario Odyssey sur les symptômes de la dépression, même si ces premiers résultats laissent penser que ce type de jeu vidéo pourrait avoir un impact positif sur les patients.

L’étude n’a pas non plus été menée à l’aveugle, c’est-à-dire que les participants connaissaient le groupe auquel ils avaient été assignés et pouvaient probablement en déduire l'objectif de la recherche, ce qui pourrait fausser les résultats. En attendant d’en savoir plus, on vous rappelle que Nintendo a récemment lancé un autre jeu dans l’univers de Mario : Super Mario Bros Wonder.