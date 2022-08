La Nintendo Switch Pro ne sortira pas avant 2023, il va falloir patienter un bon moment

Certains espèrent encore voir apparaître une Nintendo Switch Pro sauvage avant la fin de l’année. Malheureusement, la firme japonaise vient de contrecarrer leurs plans : dans son dernier rapport financier, celle-ci indique que sa priorité numéro 1 pour le moment est de régler ses problèmes de production liés à la pénurie de composants. Au minimum, il faudra donc attendre la fin de l’année 2023 pour une nouvelle version de la console.

Lorsque Nintedo a présenté sa Switch OLED, beaucoup ont perdu espoir de voir un jour arriver un modèle Pro de la console, capable d’afficher les jeux en 1080p, voire 4K pour les plus optimistes. Pourtant, peu de temps après, les rumeurs sont reparties de plus belle. Le piratage de Nvidia révèle que le constructeur a travaillé sur un SoC Ampere destiné à un modèle plus puissant de la Switch. Puis, au début de l’été, c’est un accessoiriste qui assure que la console devrait sortir avant la fin de l’année.

Enfin, une dernière théorie semblait mettre tout le monde d’accord. Si le lancement de la première Switch s’était accompagné de la sortie de Zelda Breath of the Wild, il semble logique que le deuxième opus soit disponible en même temps qu’un Switch Pro, non ? Disons-le d’emblée : il n’en sera rien. Nintendo est en effet très clair sur ce point dans son dernier rapport financier. Son objectif du moment est de régler la pénurie de composants qui affecte sa production.

Nintendo ne pourra pas sortir sa Nintendo Switch Pro avant l’année prochaine

Du moins, jusqu’à la fin de son exercice fiscal actuel, qui se terminera donc au moins de mars 2023. Passée cette date, qui sait de quoi l’avenir sera fait mais en attendant, Nintendo ne semble pas enclin à faire de grandes révélations. Une décision somme plutôt compréhensible : le second trimestre de son année fiscale a été lourdement impacté par la pénurie de composants, faisant chuter son chiffre d’affaires et ses bénéfices par rapport à l’année précédente.

Ceci étant dit, Nintendo a également fait savoir que ses objectifs de vente restent les mêmes pour le moment jusqu’à mars 2023. Espérons donc que le constructeur parviendra à atténuer les effets de la pénurie de composants. Quoiqu’il en soit, nous n’aurons pas de nouvelles de sa part avant le printemps prochain, ce qui signifie probablement que si Switch Pro il y a, il faudra au moins attendre les derniers mois de l’année 2023. Affaire à suivre, donc.

