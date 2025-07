Voici qui va jouer Zelda et Link dans le film live action de Nintendo

Ça y est, le casting principal du futur film Zelda avec de vrais acteurs a été révélé. Nous savons qui va incarner la princesse d'Hyrule et le célèbre Link, héros à l'iconique tenue verte.

Quand un réalisateur ou une réalisatrice choisit d'adapter un jeu vidéo en long-métrage, il/elle fait très souvent le choix de l'animation, qu'elle soit 2D ou 3D. Déjà cela permet de mieux coller à la direction artistique du support original, et surtout on peut alors s'affranchir de toutes les contraintes liés au travail avec de vrais acteurs, notamment celles dues aux limitations purement physiques. Difficile de trouver une actrice capable de se rouler en boule comme la chasseuse de prime Samus de Metroid par exemple. Certes il y a les effets spéciaux pour ça, mais ça coûte cher.

Le Super Mario de 2023, énorme succès, a ainsi choisi la 3D. On suppose qu'il en sera de même pour le futur long-métrage mettant en scène Donkey Kong. Mais ce à quoi l'on se s'attendait pas de prime abord, c'est un film tiré de la licence The Legend of Zelda en live action. Nintendo a pourtant lancé le projet qui suit depuis son petit bonhomme de chemin. Restait une inconnue de taille : qui allait prêter ses traits à la princesse Zedla et au héros Link ? Nous avons finalement la réponse.

Link et Zelda vont être incarnés sur grand écran par cet acteur et cette actrice

La nouvelle du casting a été annoncée par Shigeru Miyamoto lui-même sur son compte X (Twitter). Rappelons qu'il est celui à qui l'on doit l'existence de Mario et Zelda, pour ne citer qu'eux. Le message est le suivant : “Ici Miyamoto. Je suis heureux d'annoncer que pour le film live-action The Legend of Zelda, Zelda sera incarné par Bo Bragason-san et Link par Benjamin Evan Ainsworth-san. J'ai vraiment hâte de les voir tous les deux sur grand écran“. Les voici en photo.

Vu comme ça, on se dit déjà qu'ils ont tous les deux la tête de l'emploi. Bo Bragason a entre autres joué dans la série Renegade Nell sur Disney+. Benjamin Evan Ainsworth a lui été vu dans la série Sandman sur Netflix, ou encore le film Pinocchio. Le film The Legend of Zelda sortira le 5 mai 2027 en France.