The Legend of Zelda : le film arrive, Nintendo dévoile une fenêtre de sortie

Nintendo vient de révéler une fenêtre de sortie, bien que très large, pour l'adaptation en live-action de The Legend of Zelda.

Dans son dernier rapport financier, le géant japonais du jeu vidéo a indiqué que le film The Legend of Zelda sortirait dans les “années 202X”, soit entre 2025 et 2029. Cette annonce intervient un peu plus d'un an après la révélation du partenariat entre Nintendo et Sony Pictures pour développer ce projet cinématographique tant attendu.

Le réalisateur Wes Ball, connu pour Kingdom of the Planet of the Apes, a été choisi pour diriger cette adaptation d'une des franchises les plus emblématiques de Nintendo. Il reste maintenant à savoir quand sortira le film qui suivra les aventures de Link et Zelda.

Nintendo fait des révélations sur ses plans au cinéma

Le rapport financier mentionne également la suite du film Super Mario Bros, confirmant sa sortie pour 2026. Si le film Zelda doit effectivement sortir dans les cinq prochaines années, la production devra s'accélérer rapidement. Hormis la nomination de Wes Ball à la réalisation, peu d'éléments concrets ont été dévoilés sur le projet.

Les années 2025 et 2026 devraient être consacrées à la finalisation du script et au processus de casting, pour un possible tournage en 2026 ou 2027. Le mystère reste entier concernant l'histoire que le film adaptera. Étant donné la richesse narrative de la franchise et ses nombreux opus aux histoires distinctes, plusieurs options s'offrent aux créateurs : adapter un jeu spécifique ou, à l'instar du film Super Mario Bros, créer une histoire originale dans l'univers de Zelda.

Dans une interview récente, Wes Ball a exprimé sa conscience des attentes élevées des fans : « J'ai grandi en jouant à Zelda, en rêvant de Zelda. C'est quelque chose d'important pour moi, alors je ferai de mon mieux pour ne pas le gâcher ». Le réalisateur semble déterminé à prendre le temps nécessaire pour offrir une adaptation à la hauteur de la légendaire franchise.

Cette adaptation représente un nouveau pas dans la stratégie d'expansion médiatique de Nintendo, qui cherche désormais à capitaliser sur ses propriétés intellectuelles au-delà du jeu vidéo, suite au succès retentissant du film Super Mario Bros.