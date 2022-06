Nintendo dépose la marque NSW, une New Switch après la New 3DS ?

Les rumeurs concernant une éventuelle Switch Pro continuent de se répandre sur la toile. Mais cette fois-ci, Nintendo donne matière à réflexion. En effet, le constructeur vient de déposer la marque NSW. Une appellation qui pourrait faire référence à une New Switch après la New3DS ?

Comme vous le savez probablement, les rumeurs concernant une Nintendo Switch Pro persistent encore et toujours, malgré le lancement de la Nintendo Switch OLED. Il faut dire que la marque japonaise dépose régulièrement des demandes de brevets. Dernièrement, nous avons pu avoir un aperçu de la prochaine manette du constructeur grâce à un tout nouveau brevet.

Cette fois-ci, il serait bel et bien question d'une console inédite. Ce 29 juin 2022, l'Office européen de la protection intellectuelle a publié la demande n°018725405 de Nintendo. Il est question d'une nouvelle marque baptisée NSW. Comme le montre le document, cette appellation concerne un éventail de produits plutôt large, tournant autour du jeu vidéo et du jouet. Néanmoins, les catégories essentielles à nos yeux sont bien mentionnées :

Consoles de jeux , contrôleurs pour consoles de jeux, consoles portables pour jouer à des jeux vidéo, appareils de jeux, borne d'arcade

Après la New 3DS, une New Switch en préparation ?

Bien entendu, Nintendo brouille volontairement les pistes en optant pour une liste interminable de catégories de produits. Néanmoins, la marque NWS pourrait très bien faire référence à une New Switch. Cette théorie reste plausible, surtout que par le passé, Nintendo a déjà utilisé cette appellation avec la New 3DS.

Pour rappel, cette version de la célèbre console portable de BigN offrait un écran plus grand, une meilleure ergonomie et une puissance légèrement améliorée. Ce modèle s'imposait comme le modèle ultime de la 3DS, mais permettait tout de même de jouer à tous les titres estampillés 3DS. Qui sait, peut-être que Nintendo serait tenté d'adopter la même stratégie en lançant une New Switch à la fois plus puissante, plus grande et plus ergonomique, qui cohabiterait néanmoins avec les précédents modèles comme la Switch classique, la Switch Lite et la Switch OLED.

Après 5 ans de carrière et 60 milliards de dollars rapportés, le moment semble parfaitement choisi pour lancer une New Switch, qui ferait office de transition vers une éventuelle Switch 2 dans quelques années. Cette approche a déjà été adoptée par Nintendo bien sûr avec la New 3DS, ou encore par Sony avec la PS4 Pro. D'ailleurs, de nombreux spécialistes s'accordent pour dire que Sony travaille d'ores et déjà sur une refonte de la PS5. Nintendo aurait tort de s'en priver.